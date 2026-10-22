Штраф 160 евро за включенное радио на АЗС: стоит ли водителям бояться новых наказаний

В других странах Европы прямых законодательных санкций за это нет, но игнорирование правил безопасности на АЗС может привести к серьезному пожару.

Как сообщает испанский портал Motorpasión, статья 115 местных ПДД категорически запрещает заливать горючее, если в машине работает хотя бы один электронный прибор.

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Работник АЗС имеет право отказать даже прокурору

Работник автозаправочной станции просто не имеет права включить колонку, пока водитель не заглушит мотор, не выключает фары, магнитолу или не разговаривает с мобильного телефона.

Если водитель игнорирует эти требования, полиция выписывает сразу два штрафа. Первые 80 евро придется заплатить за работающий двигатель, а еще 80 евро взыщут за активную мультимедийную систему или включенный свет.

Интересно, что на комплексах самообслуживания вся ответственность ложится исключительно на автовладельца. Если же заправку осуществляет работник АЗС и не проверяет состояние систем машины, финансовое наказание получит именно оно.

Почему электроника представляет угрозу

Современные автомобили буквально напичканы всевозможными гаджетами. Даже после остановки двигателя большие экраны информационно развлекательных комплексов, навигация и аудиосистемы часто продолжают работать.

Как объясняют эксперты, цель этих мер – избежать возможных пожаров или взрывов. При работе с бензином в воздухе выделяются легковоспламеняющиеся пары.

Любая искра от электрооборудования или электромагнитное излучение от смартфона может спровоцировать мгновенное возгорание.



Штраф до 160 евро за заправку автомобиля с включенным радиогарантирован, но его можно избежать, если заранее выключить устройство. Фото: Autoviny

Стоит ли паниковать другим водителям

В других странах призывают водителей не путать строгие испанские законы по местным правилам. То, что за границей карается немалым штрафом, в других странах может регулироваться только внутренними инструкциями конкретной сети АЗС.

Скажем, в Словакии, как пишет Autoviny, нет прямого закона, который автоматически наказывал на 80 или 100 евро за включенное радио. Однако требование глушить мотор прописано в правилах пожарной безопасности самих заправочных станций. Аналогичное правило действует в большинстве стран ЕС: в ПДД и правилах пожарной безопасности, в т.ч. в Украине четко отмечено, что заправлять автомобиль с включенным двигателем строго запрещено.

Поскольку автомагнитола и бортовой свет (фары) в большинстве машин питаются через замок зажигания, то при полном выключении радио и свет гаснут автоматически. Однако для предотвращения искрения в зоне паров горючего, которые могут вспыхнуть от малейшей искры, любые манипуляции с электричеством автомобиля (включение/выключение фар, переключение мощных электроприборов, теоретически могут создать искру в бортовой сети, генераторе или реле) запрещены внутренними.

Поэтому эксперты советуют всегда соблюдать базовую логику безопасности независимо от страны пребывания. Перед тем, как вставить пистолет в бак, следует полностью выключить зажигание, зафиксировать авто и отложить телефон, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.