Штраф 200 евро за шлепанцы: в Испании радикально изменили правила для водителей мототехники

Как сообщают немецкое издание Chip.de и испанский профильный ресурс Motorbikemag, отныне езда в открытой обуви, такой как сандалии или кроксы, официально оказалась вне закона. Местная полиция получила указание строго штрафовать всех нарушителей, независимо от того, это местный житель на мощном байке или отдыхающий на прокатном мопеде.

Кроме закрытой обуви, власти ввели обязательное ношение сертифицированных защитных перчаток. Это требование действует на дорогах вне населенных пунктов и касается как водителя, так и его пассажира, а игнорирование правила также повлечет аналогичное финансовый штраф.

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Теперь водители мототехники всех типов и размерных групп должны в движении иметь закрытую обувь, хотя открытую также можно, если есть лишние 200 евро на каждую поездку. Фото: из открытых источников

Однако реформа принесла водителям двухколесных не только ограничение, но и вполне адекватный бонус для борьбы с пробками. При определенных условиях мотоциклистам официально разрешили объезжать тягучки по правой полосе или обочине на скорости до 30 км/ч, но исключительно на специально определенных участках трасс.

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Эксперты отмечают, что новые правила станут настоящим испытанием для гостей Майорки, Канарских островов и других популярных курортов. Если вы планируете спонтанно взять скутер в аренду, придется заранее позаботиться не только о шлеме, но и о кроссовках и соответствующих перчатках.

Интересно, что во многих других странах Европы, в частности в Германии, прямого запрета на управление транспортом в шлепанцах или босиком до сих пор нет.

Правда, Испания законодатель моды в сегменте ПДР и Евросоюз обычно через год-два внедряет ее новшества. Так что все впереди.

" Свободная обувь может соскользнуть с педалей или застрять, что делает ее крайне опасной на практике", – предупреждают специалисты немецкого автоклуба ADAC.

Они отмечают, что в случае ДТП такие действия гарантированно приведут к серьезным проблемам со страховыми выплатами и ответственностью. Поэтому для любых поездок на двухколесном транспорте настоятельно рекомендуется выбирать исключительно крепкую закрытую обувь. (см. видео ниже).