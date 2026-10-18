Штраф – самая маленькая проблема: кто имеет законное право не пристегиваться в автомобиле в странах ЕС

Как сообщает издание Autoviny, даже короткая поездка в ближайший магазин без кулича может превратиться в борьбу за жизнь. И здесь не преувеличение, а выводы из печальных реалий.

Многие водители легкомысленно относятся к безопасности на знакомых маршрутах, забывая, что во время внезапного торможения непристегнутое тело по инерции летит в лобовое стекло или руль.

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Обмануть можно себя, но не собственную безопасность

Отдельная проблема– пассажиры на заднем сиденье, часто считающие его абсолютно безопасной зоной. На самом же деле во время столкновения такой человек травмирует не только себя, но и сидящих впереди.

Некоторые автомобилисты пытаются обмануть систему отвратительного звукового сигнала с помощью специальных заглушек в замке. Однако современные транспортные средства считывают данные не только с самой пряжки, но и датчиков натяжителя.

" В зависимости от конкретной модели обход датчика может привести к сообщению о неисправности или повлиять на работу подушек безопасности.– эксперты.

Кому закон позволяет ездить без кулича

Хотя базовые правила дорожного движения в Европе едины, каждая страна имеет свои нюансы по исключениям. Во многих государствах ЕС освобождение от обязательного использования поясов касается четко определенных категорий.

В частности, легально не пристегиваться могут сотрудники полиции и спасательных служб при исполнении профессиональных обязанностей. Также это право часто предоставляется инструкторам автошкол во время обучения вождению, чтобы они могли быстро вмешаться в управление.

Ремень безопасности: кто не обязан им пользоваться и какие исключения? Фото: сайт Autoviny

Во многих европейских странах исключения действуют для водителей такси при перевозке клиентов по городу, а также для людей с ростом ниже 150 сантиметров. Отдельно стоящие медицинские показания: если человек не может пользоваться пояском из-за состояния здоровья, он обязан иметь при себе соответствующую справку от врача.