Штраф до 10 000 евро: какие зимние шины требуют в Австрии и Европе

Как сообщает издание Moto, австрийские правоохранители очень придирчиво относятся к состоянию колес автомобилей туристов, и даже едва изношенный протектор может стать причиной серьезных проблем при проверке.

Базовое наказание за неподходящую резину составляет почти 100 евро, но если водитель создает опасность для других, сумма взыскания может достичь астрономических 10 000 евро.

Без привязки к листку календаря

Сама по себе календарная дата не обязывает немедленно ехать на шиномонтаж. С 1 ноября 2026 года по 15 апреля 2027 года зимние покрышки в Австрии обязательны только тогда, когда дороги покрыты снегом, льдом или слякотью. Это правило касается всех легковушек массой до 3,5 тонн, причем "переобувными" должны быть все четыре колеса.

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Если же ноябрь оказался теплым, а асфальт остается сухим, закон вполне легально позволяет передвигаться на летнем комплекте. Интересно, что штрафуют исключительно за вождение, поэтому просто припаркованный на улице автомобиль с летними шинами не привлечет внимания полиции.

Какой протектор считается зимним.

Местные правила позволяют использовать всесезонные шины, но обязательно должны иметь маркировку M+S, MS, M&S или так называемый альпийский символ в виде горы со снежинкой. Однако наличие правильных букв на боковине – это еще не все, ведь ключевую роль играет глубина протектора.





Сейчас на дорогах еще спокойно, но потом начнется настоящий ад. Фото: Цезарий Ашкелович, агентство Wyborcza.pl

Для радиальных шин минимально допустимый остаток составляет четыре миллиметра, а для диагональных– пять миллиметров. Если протектор стерся сильнее, такая резина юридически теряет статус зимней и водитель автоматически становится нарушителем.

Кроме штрафов, езда на "лысой" или летней резине зимой влечет серьезные юридические последствия в случае ДТП. Если неподходящие шины способствовали аварии, водителя могут признать частично виновным, а страховая компания гарантированно создаст проблемы с выплатами.

Ситуация в других странах Европы

Следует помнить, что соседние европейские государства также имеют свои требования к зимней резине. Например, в Германии действует схожий ситуативный подход: зимние шины обязательны только при соответствующих погодных условиях, но с октября этого года там признают исключительно резину с альпийским символом.

В Чехии и Словакии зимние покрышки становятся обязательными с ноября, если на дорогах лежит снег или лед.