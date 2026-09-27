Штраф за медленную езду: какая минимальная скорость действует в Украине и Европе

Испанский директорат по дорожному движению DGT на днях напомнил водителям о минимальной скорости на автомагистралях – там без уважительной причины нельзя ехать медленнее 60 км/ч.

Редакция Авто24 разобралась, зачем вообще нужны минимальные ограничения скорости, где они действуют в Украине и Европе, и действительно ли можно получить штраф просто за то, что автомобиль едет слишком медленно.

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В Испании нижняя граница – 60 км/ч

В Испании на автомагистралях и скоростных дорогах транспортные средства должны двигаться со скоростью не менее 60 км/ч, если нет обстоятельств, заставляющих водителя ехать медленнее.

Безосновательное движение ниже этого предела может расцениваться как нарушение и караться штрафом в 200 евро, что в конвертации будет 10 207 гривен.

Причина такого правила вполне практична. Представим автомагистраль, где большинство автомобилей двигается со скоростью 100 – 120 км/ч, а один водитель без очевидной причины едет – 50 км/ч. Для него самого такая скорость может казаться безопасной, но водители сзади вынуждены резко тормозить, перестраиваться или обгонять.

В этом случае опасной может быть не только высокая скорость, но и слишком большая разница в скорости между автомобилями. Однако 60 км/ч – не универсальная цифра

" Испанские правила интересны тем, что на обычных дорогах минимальная скорость определяется по-другому. Там действует четкая привязка к нужной норме. Она не должна быть меньше половины максимально разрешенной скорости. К примеру, если на участке установлен предел 70 км/ч, ориентиром для малой будет 35 км/ч, – отмечают в редакции Авто24.

При этом правила предусматривают исключения. Если дорожная ситуация, погода, состояние покрытия или техническое состояние автомобиля не позволяют безопасно поддерживать минимальную скорость, водитель может ехать медленнее.

И это принципиальный момент: минимальная скорость не означает, что водитель в любых условиях обязан ехать не медленнее определенной цифры.

Зачем вообще наказывать за медленную езду

На первый взгляд может показаться странным: если превышение скорости опасно, то почему не сделать наоборот – разрешить ехать как можно медленнее? Проблема возникает тогда, когда медленный автомобиль становится помехой для всего потока.

На скоростной дороге водитель, который без причины двигается значительно медленнее других, заставляет приближающихся сзади реагировать на него. Кто тормозит, кто перестраивается, кто начинает обгон. Особенно опасно это там, где полосы движения заполнены автомобилями или ограничена видимость. А любой маневр на трассе – это изменение устойчивого движения.

Поэтому правило минимальной скорости фактически работает не против медленных водителей, а против опасной разницы скоростей в транспортном потоке.

А что с минимальной скоростью в Украине?

В Украине ситуация несколько иная. У наших ПДД нет такой высокой планки общей минимальной скорости, как испанские 60 км/ч. На автомагистрали просто запрещено выезжать транспорт, который не может развивать скорость более 40 км/ч. Однако на обычных дорогах четкого цифрового предела снизу не существует.

И все же это не значит, что водитель имеет право без причины ехать хоть 20 км/ч там, где разрешено 110. Ведь украинские ПДД четко запрещают без необходимости двигаться с очень малой скоростью, если это создает препятствия другим. То есть важен не сам показатель на спидометре, а происшествия движения.

Если автомобиль едет медленно из-за гололедицы, сильного дождя, тумана, неисправности или другой опасной ситуации – это одно дело. Если водитель без очевидной причины ползет по дороге и заставляет весь поток перестраиваться, ситуация уже другая.

В Украине действует настоящий знак минимальной скорости

В то же время украинские ПДД предусматривают конкретный инструмент для установления нижней границы – дорожный знак 4.16 "Ограничение минимальной скорости".

Если на участке дороги установлен знак, водитель должен двигаться не медленнее указанной на нем скорости. К примеру, если на знаке указано 50 км/ч, ехать там 30 км/ч без объективной причины уже нельзя.

То есть, в Украине минимальная скорость может появиться не как общее правило для всей категории дорог, а на конкретном участке, где этого требуют условия движения.

Реально встретить этот знак в Украине равно нулю: на автомагистралях уже действует общее правило о минимальной скорости не менее 40 км/ч, поэтому вешать там отдельный знак 4.12 нет смысла, хотя есть исключения. Коллаж: Авто24

Европа: единого правила нет

Любопытно, что даже в Европе нет единого подхода. Правда, уже идет обсуждение назревшего вопроса, но до его решения еще слишком далеко.

Испания установила четкую нижнюю границу 60 км/ч для автомагистралей и скоростных дорог.

Франция использует другой подход: при нормальных условиях движения на крайней левой полосе автомагистрали нельзя ехать медленнее 80 км/ч. Это не означает, что 80 км/ч является минимальной скоростью для всей автомагистрали.

В Германии общего числового минимума для автомагистралей нет. Но правила запрещают без уважительной причины ехать настолько медленно, чтобы препятствовать движению.

В Бельгии действует еще другой принцип: на автомагистрали не допускаются транспортные средства, которые при нормальных условиях не способны развивать 70 км/ч.

Украинская модель по своей логике ближе к немецкой: но создавать препятствия потоку слишком медленной ездой нельзя.

Так какая скорость безопасна?

И вот здесь возникает главная путаница. Максимальная скорость отвечает на вопрос, скорее какой границы ехать нельзя. Минимальная – определяет нижнюю границу, ниже которой движение при определенных условиях может стать проблемой.

Но между этими двумя значениями водитель все равно должен сам выбирать скорость в соответствии с ситуацией.

Поэтому ехать 50 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч не обязательно означает нарушение. Так же как движение со скоростью 60 км/ч на автомагистрали не всегда будет безопасно только потому, что формально это минимально допустимый показатель.

Главное правило простое: скорость должна соответствовать не только цифре на знаке, но и дорожной ситуации.

И если для безопасности нужно замедлиться – водитель должен это сделать. Но если объективной причины нет, слишком медленный автомобиль тоже может создать опасную ситуацию для всех, кто следует за ним.