Штрафов за парковку станет меньше: в Словакии тихо изменили правила остановки у выездов

Как сообщает портал azet.sk, соответствующие поправки в Закон о дорожном движении вступили в силу еще 1 сентября, однако прошли без внимания многих автомобилистов. Парламент Словакии детализировал понятие перекресток, добавив к нему ряд важных исключений.

Теперь выезды из специально построенных дорог, парковок, гаражей, закрытых территорий и автозаправочных станций официально не считаются перекрестками. Это же правило касается соединений с жилыми и пешеходными зонами, лесными или полевыми дорогами.

Как это влияет на парковку

Главная практическая польза для водителей заключается в отмене пятиметровой дистанции. Поскольку закон привязывает запрет остановки и стоянки за пять метров до перекрестков, на обычные выезды со дворов или паркингов это требование больше не распространяется.

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Например, если вы оставили машину в трех метрах от выезда из жилмассива, у полиции нет законных оснований выписать штраф. Главное условие – ваше транспортное средство не должно нарушать другие правила ПДД.

Однако полной свободы действий никто не давал. Закон четко запрещает парковаться там, где автомобиль физически заблокирует въезд или выезд другим машинам.

Если один водитель встал у съезда и оставил достаточно места для маневра, он ничего не нарушает. Но если из-за вашей машины сосед не может безопасно выехать из узкого двора, это уже считается нарушением законодательства.



Выезд со двора или АЗС отныне не считается перекрестком и норма пяти метров там не действует. Фото: сайт autoviny.sk

Следует помнить, что правила о пешеходном переходе остались суровыми. Пятиметровый запрет на остановку перед зеброй действует без изменений.

Также во время стоянки на двухсторонней дороге водитель обязан оставить свободную полосу шириной не менее трех метров для каждого направления движения. То есть не каждый свободный лоскут асфальта у выезда автоматически становится легальным паркоместом.

Скоростные лимиты и приоритет

Смена статуса выездов повлияла и на зону действия дорожных знаков. Если раньше выезд с АЗС мог трактоваться как перекресток, отменяющий ограничение скорости в 50 км/ч (т.е. до ближайшего перекрестка), то теперь это не так.

Знак ограничения скорости продолжает действовать после проезда заправки или выезда с паркинга. Хотя Словакия использует переходные положения для некоторых знаков до весны 2029 года, водителям лучше ориентироваться на новые нормы во избежание штрафов за превышение.

Кроме того, закон теперь четко разграничивает перекрестки равнозначных дорог и обычные съезды. При выезде из гаража или парковки правило препятствия справа не работает.

Въезжающий на главную дорогу с прилегающей территории автомобиль обязан дать дорогу всем участникам движения. И здесь совершенно неважно, установлен ли на выезде соответствующий знак приоритета.

Напомним, что сентябрьские поправки также изменили правила маневрирования на регулируемых перекрестках. Законотворцы отменили общий запрет на разворот в таких местах, однако движение задним ходом там продолжает оставаться под строгим табу.