Штрафы за превышение скорости в Украине: сколько надо заплатить нарушителям в 2026 году

Получить штраф за превышение скорости – довольно просто, но и слатить его не сложно.
Наказание за превышение скорости в Украине регулируется статьей 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, отмечает Auto24. Сейчас действуют два основных взыскания:
- 340 гривен - за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 километров в час;
- 1700 гривен - за превышение скорости более чем на 50 километров в час.
Стоит помнить, что в Украине установлен единый скоростной лимит для населенных пунктов – 50 км/ч, если на конкретном участке дороги не установлены знаки, позволяющие другой режим движения. Если нарушение привело к созданию аварийной ситуации, штраф может возрасти, а водителя могут лишить права управления транспортным средством.
Читайте также: Срок оплаты штрафов с камер предлагают изменить
Дистанционная оплата и сервисы проверки
Сегодня процедура уплаты административных взысканий в Украине максимально цифровизирована, что позволяет водителям закрыть вопрос за несколько минут без посещения банковских учреждений. Государство поощряет быструю оплату, предлагая скидку от полной суммы штрафа в случае внесения средств в течение установленного законом льготного срока.
Оплатить задолженность и проверить наличие новых постановлений можно с помощью следующих инструментов:
- Приложение “Дия”: уведомление о фиксации нарушения приходит автоматически, а платеж можно осуществить непосредственно в программе.
- Электронный кабинет водителя: официальный ресурс, где хранится полная история правонарушений и технических характеристик транспортного средства.
- Мобильный банкинг: большинство финансовых учреждений имеют специальные разделы для оплаты услуг МВД по номеру постановления или серии документов.
- Телеграмм-боты и специализированные ресурсы: существуют сервисы, которые по номеру авто мониторят камеры автоматической фиксации и мгновенно сообщают о новых штрафах.
Последствия игнорирования постановления
Если водитель не платит штраф в течение 15 дней, сумма автоматически удваивается (до 680 или 3400 гривен соответственно), а дело передают в Государственную исполнительную службу. Это может привести к аресту банковских счетов, имущества или запрету выезда за границу. Кроме того, нарушителю придется дополнительно оплатить исполнительный сбор в размере 10 процентов от суммы штрафа и расходы на исполнительное производство.
Также полезно: В Киеве на лето не будут повышать скорость до 80 километров в час, а в Днепре - повысят до 70
Хотя в Украине ведутся дискуссии о повышении штрафов до уровня 3400 гривен за значительные превышения, действующая система уже обеспечивает значительное финансовое давление на нарушителей. Напомним, что в Украине даже минимальный штраф в 340 гривен составляет около 2% от средней зарплаты. Лучшим способом избежать лишних расходов остается соблюдение ПДД и использование средств круиз-контроля в пределах населенных пунктов.