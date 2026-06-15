Mercedes-Benz и Daimler Truck показали на выставке Eurosatory 2026 военные грузовики

Легковой и коммерческий автопарк Mercedes-Benz открыл экспозицию немецких брендов. Легендарный G-класс, о представителе которого редакция Авто24 писала на прошлой неделе, прибыл на выставку с проверенным арсеналом: лестничная рама, три 100-процентные блокировки дифференциалов, низшая передача и клиренс до 241 мм.

Как говорится в релизе производителя, его турбодизель Common Rail обеспечивает запас хода более 600 км даже на низкокачественном топливе или бензине. Для этой платформы уже создано более 60 пакетов спецоборудования.

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Новый вездеход Wolf 2 и версия 4,5 тонны

Немецкий бренд продемонстрировал универсал G 350 d с повышенной полной массой до 4,5 тонны и полезной нагрузкой более 1 т. Модификация получила петли для эвакуации и транспортировки вертолетом, капот, по которому можно ходить, и вставки Run-flat для движения до 100 км с пробитыми шинами.

Машина оснащена светомаскировкой, аварийным выключателем EOSys и защитой от электромагнитных импульсов. Практическим воплощением этой платформы стал Wolf 2 – новый командно-штабной автомобиль для Бундесвера, который первым в серии получил цифровую радиосистему D-LBO.

Экспозиция Mercedes-Benz сегодня прославится несколькими дебютами, которые привлекут внимание силовиков. Фото: Mercedes-Benz

Шасси для партнеров и дебют фургонов

Для производителей кузовов предлагается усиленное шасси G 350 d (полная масса 4,9 т, нагрузка более 2 т) с расширенной колеей и сцепным устройством НАТО под 3,5-тонный прицеп. Доступна версия без кабины с брызгозащищенной приборной панелью.

В сегменте микроавтобусов дебютировал Sprinter 4x4 с полной массой до 5,5 т. Его 2-литровый дизель на 140 кВт работает с автоматом, а заводская система отбора мощности позволяет питать радары и ИТ-системы.

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Также был представлен милитарный Vito для военной полиции – с пневмоподвеской, вездеходными шинами, креплениями для оружия и камуфляжем.

Отдельной премьерой в сотрудничестве с Tytan Technologies стал уникальный противодроновый комплекс, сочетающий G-Класс и Sprinter.

Тяжелая линейка, ПВО и роботы от Daimler Truck

Компания Daimler Truck расширяет оборонное портфолио благодаря проверенным платформам, которые способна выпускать сотнями единиц в день, сочетая их с надстройками стратегических партнеров.

Каждая из моделей будет иметь несколько модификаций для различных логистических, инженерных, медицинских и боевых операций. Фото: Daimler Truck

Монстры линейки Arocs

Вершиной тяжелого сегмента стал прототип Arocs 4463AK 8x8/4 – тяжелый тягач с полной соединительной массой до 250 тонн для эвакуации бронетехники. Он получил двойную лебедку HPC по 25 т, центральную подкачку шин и бронекабину от KNDS с баллистической и противоминной защитой, системой фильтрации ХБРЯ и боевым модулем.

Другая модель – Arocs 2736A 6x6 с крюковым погрузчиком HIAB MULTILIFT, созданная для мгновенной смены миссионных контейнеров.

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Умные вездеходы Zetros

Семейство Zetros (см. видео внизу) превратилось в мобильные боевые платформы. Внедорожник Zetros 3848A 8x8 с управляемой задней осью несет комплекс ПВО и борьбы с БПЛА SKYTHUNDER 300 от Valhalla. Он укомплектован радарами HENSOLDT, пулеметом Dillon Aero, пушками Bushmaster от Northrop Grumman и ракетами от Arnold Defense.

Модель Zetros 2648A 6x6 поставляется для армии Франции в рамках программы PL6T: она оснащена портами для разведывательных дронов Quantum Systems. А более легкий Zetros 2048A 4x4 получил боевую станцию SARP от ASELSAN и систему от Helsing для запуска роя барьерирующих боеприпасов HX-2.

Подразделение Daimler Truck Defence представляет как тяжелый четырехосный тягач Arocs, капотник Zetros с системой Valhalla SKYTHUNDER 300, так и двухосный Unimog с кузовом скорой помощи и другими моделями. Фото: Daimler Truck

Эвакуация и беспилотные системы

Медицинское направление представило легендарный Unimog U 5023 с кузовом WAS, способный перевозить 4 раненых на носилках. Машина адаптирована к экстремальным условиям, имеет зимний пакет и преодолевает брод до 1200 мм.

Также показали облегченное модульное шасси FGA 14.8 с портальными мостами для защищенных кузовов.

Главным технологическим сюрпризом стал GEREON (от ARX Robotics) – беспилотный наземный робот (UGV) грузоподъемностью до 500 кг, который может управляться автономно для автоматизации логистики на передовой.