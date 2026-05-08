Швеция усиливает украинские аэродромы спецтехникой: это важно и для F-16, и для будущих Gripen

После появления в Украине истребителей F-16 вопрос технического состояния аэродромов стал еще более критичным. Современные западные самолеты более чувствительны к качеству покрытия взлетных полос, посторонних предметов и оперативности обслуживания.

Именно поэтому страны-партнеры все чаще передают Украине не только вооружение, но и инженерную и аэродромную технику. О транспортном транше шведов именно в сегментах машин аэродромного обслуживания говорится в релизе Минобороны.

Готовится почва под Gripen

Передача спецтехники совпала по времени с переговорами о возможных поставках шведских истребителей Gripen.

Ранее во время встречи представителей оборонных ведомств Украины и Швеции стороны обсуждали подготовку будущих контрактов по этим самолетам.

Gripen считается одним из лучше всего адаптированных истребителей для работы в условиях угрозы ракетных ударов. Шведская концепция предусматривает эксплуатацию самолетов даже с временных или резервных аэродромов, включая короткие полосы и дорожные участки, и даже с автомагистралей.

Для чего нужна эта техника

Новая техника позволяет:

оперативно очищать и обслуживать взлетно-посадочные полосы;

поддерживать аэродромы в готовности 24/7;

обеспечивать безопасные взлеты и посадки;

гарантировать непрерывную работу боевой авиации даже в сложных погодных условиях.

Фактически речь идет о комплексе всесезонных машин, без которых современная военная авиация не может работать в постоянном режиме. Это могут быть как подметальные, снегоочистительные, компрессорные, пожарные машины, так и топливозаправщики, автовышки и тому подобное.

Что еще ждем от страны-союзницы

Кроме аэродромной техники, Швеция также готовит новый пакет военной помощи. В него должны войти системы ПВО, радары Saab, средства РЭБ, беспилотники, включая deep strike-дронами, поддержка украинского оборонно-промышленного комплекса.