Швеция усиливает украинские аэродромы спецтехникой: это важно и для F-16, и для будущих Gripen

Потомки казаков писать письмо кремлевскому преступнику не будут, а вот бомбочку с неба пошлют
После появления в Украине истребителей F-16 вопрос технического состояния аэродромов стал еще более критичным. Современные западные самолеты более чувствительны к качеству покрытия взлетных полос, посторонних предметов и оперативности обслуживания.
Именно поэтому страны-партнеры все чаще передают Украине не только вооружение, но и инженерную и аэродромную технику. О транспортном транше шведов именно в сегментах машин аэродромного обслуживания говорится в релизе Минобороны.
Готовится почва под Gripen
Передача спецтехники совпала по времени с переговорами о возможных поставках шведских истребителей Gripen.
Ранее во время встречи представителей оборонных ведомств Украины и Швеции стороны обсуждали подготовку будущих контрактов по этим самолетам.
Gripen считается одним из лучше всего адаптированных истребителей для работы в условиях угрозы ракетных ударов. Шведская концепция предусматривает эксплуатацию самолетов даже с временных или резервных аэродромов, включая короткие полосы и дорожные участки, и даже с автомагистралей.
Для чего нужна эта техника
Новая техника позволяет:
- оперативно очищать и обслуживать взлетно-посадочные полосы;
- поддерживать аэродромы в готовности 24/7;
- обеспечивать безопасные взлеты и посадки;
- гарантировать непрерывную работу боевой авиации даже в сложных погодных условиях.
Фактически речь идет о комплексе всесезонных машин, без которых современная военная авиация не может работать в постоянном режиме. Это могут быть как подметальные, снегоочистительные, компрессорные, пожарные машины, так и топливозаправщики, автовышки и тому подобное.
Что еще ждем от страны-союзницы
Кроме аэродромной техники, Швеция также готовит новый пакет военной помощи. В него должны войти системы ПВО, радары Saab, средства РЭБ, беспилотники, включая deep strike-дронами, поддержка украинского оборонно-промышленного комплекса.