Швейцарские "динозавры" снова в строю: четыре Saurer 2DM уже работают в ВСУ

Четыре швейцарских Saurer 2DM доставили в Киев, где их приняли военные водители. Оттуда грузовики своим ходом отправились в воинскую часть в Днепропетровской области.

Как говорится на странице благотворительной организации SAB UA, по дороге они уже выполнили первую практическую задачу – забрали металл и другой необходимый груз и доставили его военным. Таким образом, техника, которую искали, покупали, ремонтировали и доставляли в Украину, фактически начала работать сразу по прибытии.

Что это за Saurer?

Saurer 2DM – полноприводный военный грузовик, который швейцарский Adolph Saurer AG выпускал в 1963–1976 годах. Ее создавали для армии Швейцарии, поэтому конструкцию делали без особого внимания к комфорту, но с большим прочностным запасом.

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На вид машины немного " подтоптанные ", но перед этим они прошли полное ТО, подготовлены для работы в экстремальных фронтовых условиях и по своим характеристикам не уступают легендарным "шишигам" советских времен. Фото: SAB UA

Главное преимущество машины сегодня – именно ее армейское происхождение. Постоянный полный привод 4×4, понижающая передача, блокировка дифференциалов, большой дорожный просвет и штатная лебедка позволяют Saurer уверенно работать там, где обычному грузовику уже сложно.

Сейчас уже не дебютные поставки

Это уже не первый ввоз таких грузовиков для ВСУ. В прошлом году две машины Saurer Berna 2DM 2BM благотворители SAB UA выкупили, привели в порядок и передали 710-й отдельной бригаде охраны Госспецтрансслужбы. (см. видео ниже).

В моторной нише под длинным капотом установлен 8,1-литровый рядный дизель CT3D на 135 л. и 490 Нм. Он работает с механической 8-ступенчатой коробкой и понижающим рядом. Кстати, упомянутый выше советский грузовик ГАЗ-66 ("шишига") с такой же колесной формулой 4×4, имея вдвое меньшую грузоподъемность, уступает добрых 10 лошадиных сил мощности.

Основные ТТХ Saurer 2DM

грузоподъемность – до 4,9 т на бездорожье;

клиренс – 270 мм;

топливный бак – 160 л;

максимальная скорость – около 75 км/ч;

снаряженная масса – около 7,1 т;

лебедка – примерно 6 т тягового усилия.

Особенно интересна конструкция лебедки: трос спрятан в задней части машины, но благодаря системе блоков его можно вывести вперед. В металлической трехместной кабине предусмотрен даже люк в крыше, расположенный над головой водителя.

Водители отмечают, что техника проста в строении и управлении и, главное, имеет полтора метра безопасности перед кабиной.– при наезде передними колесами на мину все же дает шанс остаться в живых. Фото: SAB UA

Почему старая машина до сих пор ценна?

У Saurer 2DM нет современной электроники, сложных систем и лишних компонентов. Но есть прочная рама, простая механика и конструкция, рассчитанная на эксплуатацию в тяжелых условиях.

Именно это делает такие грузовики интересными для военной логистики: их задача – не быстро ехать, а довезти груз туда, куда нужно.

Saurer имеет еще одно важное преимущество – это настоящая военная машина, первоначально созданная именно для армии. Швейцарцы в свое время готовили ее к работе в Альпах, а теперь эти свойства пригодятся уже украинским военным.

Компания Saurer в автомобильной сфере в свое время была одним из известнейших производителей тяжелых грузовиков в Швейцарии. Сегодня автомобили этого бренда стали редкостью, однако четыре 2DM получили шанс на вторую жизнь – уже в Украине.