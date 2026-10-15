Сюрприз на границе: 62-летний водитель пытался выехать на Toyota, которую с 2022 года искал Интерпол

Как сообщают из 7-го пограничного Карпатского отряда, инцидент произошел во время стандартной проверки документов на автомобиль, направлявшийся на выезд из Украины. Именно в этот момент сработала база данных международной полиции, заблокировав дальнейшее движение машины.

Выяснилось, что правоохранительные органы Греческой Республики тщетно искали этот японский кроссовер еще с сентября 2022 года. Все это время машина состояла на учете как угнанный автотранспорт, пока не "всплыла" на украинском пункте пропуска Нижанковичи.

Перепродана и официально зарегистрирована

За рулем проблемной иномарки находился 62-летний житель Запорожья, для которого эта поездка закончилась общением со следователями. Охранники границы оперативно связались с Укрбюро Интерпола в Киеве, где официально подтвердили статус сыска.

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В коротком релизе модель не указана, но из фото отчетливо видны черты, присущие кроссоверу Toyota C-HR. Эта модель довольно распространена в Европе, имеет хороший рейтинг и довольно часто становится предметом воровского покушения.

Когда-то ввезенная через границу и зарегистрированная в Украине Toyota годами ездила по нашим дорогам, но в Европу вернуться не смогла – ворованная. Фото: Госпогранслужба

После оформления всех необходимых бумаг обнаруженное транспортное средство было передано сотрудникам Национальной полиции. Теперь правоохранителям придется выяснить, как ворованное авто попало в руки украинского пенсионера.

Не первый случай на границе

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, украинцы нередко становятся жертвами или участниками схем с угнанными авто. Недавно в Варшаве накрыли целую группировку, воровавшего машины прямо с парковок с помощью эвакуатора, и среди задержанных также оказался наш соотечественник.

Кроме того, пункты пропуска регулярно становятся местом разоблачения куда более дерзких преступлений. Ранее пограничники остановили санитарный фургон Renault, который вместо пациентов был под завязку набит боевым оружием и нелегальными пассажирами.