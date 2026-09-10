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Скандал из-за сине-желтой парковки в Польше: почему обычная разметка возмутила сеть

В польском городе Рашин появление сине-желтых парковочных мест возле школы вызвало волну возмущения среди местных жителей, воспринявших это как специальные привилегии для украинцев. На самом же деле яркая разметка оказалась обычной зоной для быстрой высадки детей, которую местные власти просто не успели дорисовать.
Сине-желтая парковка в Польше возмутила сеть

ФОТО: Facebook / Hyde Park Raszyn|

Недостроенная парковка K+R в Рашине, которая обустраивается по стандартам ЕС

Валентин Ожго
logo10 сентября, 06:06
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Как сообщает издание Wprost, абсурдный спор прекрасно иллюстрирует уровень распространения дезинформации в Интернете. Вместо того чтобы разобраться в ситуации, пользователи сети среди политиков начали массово распространять фейки о якобы специальных привилегиях или жесте солидарности с украинскими учениками.

Не все то правильно, что из сети

Муниципалитет создал четко обозначенную парковочную зону для родителей, подвозящих своих детей в школу. Такие места работают по принципу Kiss and Ride, что предусматривает короткую остановку для быстрого прощания и отъезда.

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Это позволяет не блокировать движение транспорта на улице и гарантирует детям безопасный выход из автомобиля.

Европейский стандарт сочетания цветов для обозначений парковочных зон Kiss and Ride не подразумевает приоритетность для украинцев, но некоторые решили на этом пропиариться. Фото: Артур Щепанский

Журналисты Wirtualna Polska пообщались с жителями Рашина, и те подтвердили, что ассоциации с украинским флагом возникали почти у всех. (см. видео внизу). Сначала местные жители были в шоке, но потом успокоились – кому-то захотелось почесать языки.

Политика и официальные объяснения

Ситуацию мгновенно использовали политики для собственного пиара. В частности, депутат от антиукраинской партии Konfederacja Конрад Беркович опубликовал возмутительное сообщение с вопросом, вообще ли это еще Польша.

Синие и желтые цвета локаций Kiss&Ride не имеют ничего общего с Украиной, такие зоны есть и в других городах Польши и Евросоюза. Фото: Артур Щепанский

Из-за безумной огласки местные власти были вынуждены выступить с официальным заявлением. Заммэра гмины Рашин Анета Вротна объяснила, что зона служит всем без исключения жителям, которые паркуются возле местных школ, чтобы высадить своих детей, поцеловать их и уехать.

Чиновница также добавила, что власти очень удивлены такой реакцией на незавершенные дорожные работы.

" Цветовая гамма обозначений была воспринята как украинские флаги, но впоследствии там еще ведутся работы, появится белая кайма и стандартный европейский знак K+R. Это– стандартные дорожные знаки и разметка, обозначающие зону Kiss and Ride для безопасной высадки детей из авто, – подчеркнула представитель муниципалитета Анета Вротна.

Сейчас скандал начинает угасать, но неловкий политический жест все-таки успел возмутить общество. Впрочем, природу этого недовольства все уже поняли – много шума из ничего.

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