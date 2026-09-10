Скандал из-за сине-желтой парковки в Польше: почему обычная разметка возмутила сеть

Как сообщает издание Wprost, абсурдный спор прекрасно иллюстрирует уровень распространения дезинформации в Интернете. Вместо того чтобы разобраться в ситуации, пользователи сети среди политиков начали массово распространять фейки о якобы специальных привилегиях или жесте солидарности с украинскими учениками.

Не все то правильно, что из сети

Муниципалитет создал четко обозначенную парковочную зону для родителей, подвозящих своих детей в школу. Такие места работают по принципу Kiss and Ride, что предусматривает короткую остановку для быстрого прощания и отъезда.

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Это позволяет не блокировать движение транспорта на улице и гарантирует детям безопасный выход из автомобиля.

Европейский стандарт сочетания цветов для обозначений парковочных зон Kiss and Ride не подразумевает приоритетность для украинцев, но некоторые решили на этом пропиариться. Фото: Артур Щепанский

Журналисты Wirtualna Polska пообщались с жителями Рашина, и те подтвердили, что ассоциации с украинским флагом возникали почти у всех. (см. видео внизу). Сначала местные жители были в шоке, но потом успокоились – кому-то захотелось почесать языки.

Политика и официальные объяснения

Ситуацию мгновенно использовали политики для собственного пиара. В частности, депутат от антиукраинской партии Konfederacja Конрад Беркович опубликовал возмутительное сообщение с вопросом, вообще ли это еще Польша.

Синие и желтые цвета локаций Kiss&Ride не имеют ничего общего с Украиной, такие зоны есть и в других городах Польши и Евросоюза. Фото: Артур Щепанский

Из-за безумной огласки местные власти были вынуждены выступить с официальным заявлением. Заммэра гмины Рашин Анета Вротна объяснила, что зона служит всем без исключения жителям, которые паркуются возле местных школ, чтобы высадить своих детей, поцеловать их и уехать.

Чиновница также добавила, что власти очень удивлены такой реакцией на незавершенные дорожные работы.

" Цветовая гамма обозначений была воспринята как украинские флаги, но впоследствии там еще ведутся работы, появится белая кайма и стандартный европейский знак K+R. Это– стандартные дорожные знаки и разметка, обозначающие зону Kiss and Ride для безопасной высадки детей из авто, – подчеркнула представитель муниципалитета Анета Вротна.

Сейчас скандал начинает угасать, но неловкий политический жест все-таки успел возмутить общество. Впрочем, природу этого недовольства все уже поняли – много шума из ничего.