Скидка 15% на отечественную технику: правительство продлило выгодную программу для бизнеса еще на два года

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Низкорамная платформа украинского полуприцепа TUR 30-3 от компании TAD
Как сообщает Министерство экономики Украины, соответствующее постановление о поддержке машиностроителей было принято в рамках государственной политики "Сделано в Украине". Экспериментальный проект оказался настолько популярен, что его финансирование из госбюджета решили не сворачивать, обеспечив стабильность для рынка.
Главная фишка инициативы заключается в возвращении части средств на приобретение машин и оборудования, степень локализации которых превышает 40 процентов. При этом заявленные 15% компенсации рассчитываются от цены товара без учета налога на добавленную стоимость.
Кто и как может получить деньги
Воспользоваться приятным государственным кэшбеком могут как крупные юридические лица, так и обычные физические лица-предприниматели. Также дверь открыта для коммунальных предприятий, стремящихся обновить свои производственные мощности с адекватным прайсом.
Механизм работает максимально просто: покупатель выбирает нужную технику из утвержденного министерством перечня, оплачивает его и подает заявку через один из уполномоченных банков. Далее остается только дождаться зачисления средств на счет в соответствии с установленным порядком.
" Программа позволяет бизнесу уменьшать затраты на модернизацию производства, а украинским машиностроителям – получать новые заказы, – отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратов.
Бекграунд и масштабы проекта
Напомним, что этот механизм финансовой поддержки стартовал еще в октябре 2024 года. За время его работы в официальный реестр техники, стоимость которой частично покрывает государство, попало 1546 наименований продукции.
В списке представлены товары от 62 отечественных заводов и предприятий. Благодаря новому решению Кабмина, эта выгодная для украинского бизнеса инициатива будет гарантированно работать до 30 сентября 2028 года.