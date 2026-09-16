26-летний Skoda Octavia с пробегом 27 тысяч километров продается в Черкассах: сколько стоит

В Черкассах продают Skoda Octavia A5 2010 года, которая за 16 лет проехала всего 27 тыс. км. За автомобиль с бензиновым двигателем 1.6 MPI и механической коробкой просят $9876 пишет topgir.com.ua.

Skoda Octavia почти не эксплуатировали зимой

У автомобиля есть только один владелец, который приобрел его новым в официальном украинском автосалоне. По словам продавца, Skoda Octavia преимущественно использовалась для поездок на дачу, а остальное время хранилась в сухом подземном гараже. Зимой автомобиль не эксплуатировали.

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Продавец отмечает, что пробег оригинален и готов предоставить машину для проверки на любом СТО в Черкассах.

Skoda Octavia оснащена атмосферным бензиновым двигателем 1.6 MPI мощностью 102 л. и механической коробкой передач. Газобаллонное оборудование на автомобиль никогда не устанавливали.

Комплектация Skoda Octavia

Лифтбэк имеет комплектацию Ambiente+. В ее оснащение входят кондиционер, электропакет и подогрев передних сидений.

Среди дополнительного оборудования – механический замок коробки передач, задние динамики и подкрылки.

По словам продавца, техническое состояние двигателя, коробки передач и подвески близко новому.

В то же время кузов не полностью сохранил заводское. лакокрасочное покрытие. В объявлении указаны подкрашенные элементы, мелкие царапины и небольшая вмятина на бампере.

Причиной продажи владелец называет переезд в другую страну. Автомобиль можно посмотреть в Черкассах по предварительной договоренности.