Сколько "дадут" за 100 тысяч литров поддельного горючего из нелегальной АЗС

В Белоцерковском районе полностью прекратили работу нелегальной АЗС, которая долгое время продавала горючее вне правового поля. Расследование уже позади, дело передали в суд.

По данным Бюро экономической безопасности, бензин и дизель сбывали за наличные, без использования регистраторов расчетных операций. Доходы от такого бизнеса, как отмечают правоохранители, скрывали от государства.

Но проблема была не только в чеках…

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Более 100 тысяч литров горючего – под арест

Во время обысков детективы изъяли более 100 тысяч литров нефтепродуктов сомнительного происхождения.

В цифрах это выглядит так:

41,9 тыс. литров бензина А-95;

59 тыс. литров дизельного горючего.

Вместе с горючим изъяли топливораздаточные комплексы, резервуары для хранения и черновую бухгалтерию, которая, по данным следствия, содержала доказательства нелегального обращения средств.

Горючее оказалось суррогатным

Проведенные экспертизы подтвердили суррогатное происхождение изъятых нефтепродуктов. То есть, вопрос здесь был не только в том, что АЗС работала без необходимых документов.

Покупатели также могли получать горючее, качество и происхождение которого не отвечали нормальным требованиям к горючему. А это уже прямое агрессивное вмешательство в работу двигателя и топливной системы.

Теперь суд должен дать оценку

Досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства уже направили в суд. Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Киевской областной прокуратуры.

С таким количеством горючего это была уже не просто гаражная заправка: более 100 тысяч литров товара без лицензий, чеков и документов теперь стали доказательствами в уголовном производстве. Дело громко, но наказание, вероятнее всего, будет мягким.

Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров.

По этой части этой статьи заключение не предусмотрено, суд за такое правонарушение может назначить исключительно штраф от 5 000 до 10 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Это в денежном эквиваленте от 85000 до 170000 гривен

Если учесть, что большинство розничных заправок Украины зарабатывает в пределах 3– 5 гривен на одном литре горючего, то при обычном проливе горючего станция уже давно насобирала денег не только на оплату штрафа, но и приобретение нового оборудования для очередной АЗС.