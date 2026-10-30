Сколько дней осталось: таможня запустила удобный онлайн-сервис для временно ввезенных автомобилей

Как сообщает Гостаможслужба на своей официальной странице, новый инструмент уже интегрирован в Личный кабинет на государственном портале Единое окно для международной торговли https://cabinet.customs.gov.ua/vtzcheck.

Отныне вся статистика пересечений границы конкретным транспортным средством доступна в несколько кликов без бумажных запросов.

Чтобы получить выписку, автомобилисту достаточно ввести серию и номер своего загранпаспорта, а также регистрационный номер машины. После этого система подтянет всю историю перемещений в текущем календарном году.

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На экране появится подробная таблица с датами ввоза и вывоза транспорта. Главная фишка сервиса– автоматический расчет уже использованных дней и четкое отображение остатка доступного времени.

Цифризация услуг для водителей

" Новый сервис является очередным шагом в цифровизации таможенных услуг, что будет удобно всем,– отмечают в ведомстве.

Это действительно снимает головную боль для тех, кто часто ездит за границу и боится ошибиться в самостоятельных подсчетах, ведь штрафы за нарушение таможенных режимов в Украине достаточно строги.

Напомним, что всеобщая цифровизация активно охватывает и другие автомобильные сферы. Как мы писали ранее, Главный сервисный центр МВД также расширяет онлайн-возможности, в частности, через Кабинет водителя сейчас можно не только забронировать желаемые номера, но и полностью перерегистрировать транспортное средство.

Кроме того, для удобства граждан работает мобильное приложение Е-запись. Он позволяет быстро занять очередь в сервисный центр со смартфона, а авторизация через действие. Подпись надежно защищает систему от посторонних вмешательств.