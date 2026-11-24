Как сообщает издание InsideEVs, необычный эксперимент на закрытом треке провели специалисты команды Out of Spec Testing. Они решили проверить, насколько честен показатель остатка энергии в первом электрическом X5, собирают на заводе в США.

Заводские характеристики обещают полезную емкость аккумулятора на уровне 144 киловатт-часа. Тестировщики выехали на трассу, когда на экране оставалось всего 4% энергии, и бортовой компьютер настойчиво советовал искать розетку, хотя кроссовер продолжал ехать в обычном режиме.

Когда заряд упал до 2%, электроника автомобиля начала действовать на опережение. Разумная система ограничила мощность двигателей с 450 до примерно 350 лошадиных сил, чего все равно хватало для уверенного движения.

Жизнь после нуля

На отметке 0% на приборной панели появились иконка черепахи и желтый индикатор мощности. Машина предупредила водителя о необходимости избегать резких ускорений и обгонов, но скорость от 55 до 88 км/ч держалась стабильно.

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Электрокар не собирался сдаваться и преодолел еще 13,5 километра после нуля, потребив почти 3 кВт-ч с якобы пустой батареи. Лишь после 16 километров педаль газа стала мягкой, а на отметке 17,2 километра кроссовер перестал реагировать на акселератор и стал останавливаться.

Но самое интересное произошло дальше. Водитель просто перезапустил BMW iX5, и тяжелый кроссовер неожиданно продолжил движение на скорости до 88 км/ч. Окончательная остановка произошла только после того, как машина извлекла из резерва 7,4 кВт-ч энергии. Автомобиль самостоятельно остановился и автоматически перешел в режим парковки, проехав 35 километров после того, как индикатор показал ноль.

"Вторая попытка перезапуска была неудачной, но это доказывает, что баварцы заложили огромный буфер безопасности",– отмечают авторы эксперимента. Фактически, общая емкость батареи этого кроссовера составляет около 151 кВт-ч.

Конкуренты остаются позади