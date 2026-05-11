Сколько на Волыни коммерсант брал за перевозку в Польшу через систему "Шлях"

В одном случае речь идет о перевозчике, который на протяжении нескольким рейсов нелегально вывез в тайнике фуры пятерых уклонистов, а на шестом попался.

В другом случае, директор предприятия за вознаграждение взялся внести уклониста в список водителей в информационную систему "Шлях".

Тайник в фуре

Как сообщает Волынская областная прокуратура, в суд уже направлено обвинительное заключение в отношении 29-летнего жителя Нововолынска, который работал водителем на международных перевозках.

По данным следствия, мужчина оборудовал в кабине грузовика специальный тайник, где перевозил военнообязанных через границу в страны Евросоюза.

Следователи установили, что с декабря 2024 по декабрь 2025 года ему удалось незаконно переправить шестерых мужчин. Однако во время очередной попытки схема дала сбой.

Такое впечатление, что этот тайник похож на гроб из фильмов ужасов. Фото: прокуратура Волыни



В пункте пропуска “Ягодин” пограничники обнаружили в тайнике 24-летнего мужчину, которого пытались доставить в Польшу. После этого деятельность перевозчика прекратили.

По данным прокуратуры, водитель действовал из корыстных побуждений и получал за свои “услуги” деньги.

Систему "Шлях" хотели криминализировать

Второй эпизод касается директора частного предприятия, которое занимается международными грузовыми перевозками.

"По версии следствия, руководитель предложил военнообязанному помощь с выездом в Польшу через систему "Шлях". Для этого мужчину должны были внести в базу как водителя предприятия, – говорится в сообщении прокуратуры

Стоимость такой "услуги" оценили в 15 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали директора сразу после получения оговоренной суммы. Фото: прокуратура Волыни

В ожидании суда

Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако прокуратура уже оспаривает это решение и настаивает на содержании под стражей.

В обоих делах фигурантам инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу из корыстных побуждений. Им грозит уголовная ответственность.