Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить автомобиль в Украине и странах ЕС: сравнение

Такое сравнение сделал Институт исследований авторынка. Для Украины взяли среднюю зарплату за август 2026 года – 31 892 грн, а для ЕС – последний доступный показатель Eurostat за 2024 год: в среднем 39 800 евро в год для работника с полной занятостью, или примерно 3317 евро в месяц.

Это не значит, что европеец купит авто за три месяца

Сравнение с зарплатой не следует воспринимать буквально. Никто не откладывает на машину весь месячный доход, ведь есть расходы на жилье, питание, коммунальные услуги и другие нужды.

Этот показатель нужен, прежде всего, для того, чтобы понять масштаб покупки. Если машина стоит три средних зарплаты, она значительно доступнее, чем когда ее цена равна почти шестнадцати доходам.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Именно поэтому одинаковые €10 000 в Германии, Франции или Украине совсем не означают одинаковую финансовую нагрузку для покупателя.

Для украинца €10 000 – это уже серьезная покупка

По курсу НБУ на 24 октября 10 тысяч евро соответствовали примерно 504 тысячам гривен. При средней зарплате 31892 грн это и дает около 15,8 месячного дохода.

На практике именно такой бюджет очень близок к массовому украинскому вторичному рынку. Auto24 уже разбирал, какие автомобили реально можно купить до $10 000 в 2026 году, и в этом сегменте выбор предпочтительно состоит из машин в возрасте 10-15 лет.

То есть для украинского покупателя сумма, равная примерно шестнадцати средним зарплатам, часто означает не новый автомобиль, а уже хорошо подержанный Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Mazda 6, Nissan Qashqai или Toyota RAV4 старших поколений.

Медианная подержанная машина тоже стоит больше года зарплат

По срезу AUTO.RIA на 20 октября 2026 года медианная цена подержанной легковушки составляла около $9500. В гривневом эквиваленте это около 428 тысяч грн, или около 13,4 средней зарплаты.

Более половины объявлений при этом стоили дешевле $10 000, а 80% - дешевле $20 000. Именно этот ценовой диапазон и формирует основной украинский рынок.

Auto24 недавно анализировал предложение подержанных автомобилей, где медианная цена оставалась близкой к 9-10 тысячам долларов, а старые массовые модели продолжали доминировать среди объявлений.

Именно поэтому украинцы значительно чаще покупают подержанные авто

Разница между рынком новых и подержанных машин хорошо объясняется именно доступностью.

В первом квартале 2026 года украинцы приобрели около 15,4 тысяч новых легковых автомобилей и более 50 тысяч подержанных импортированных машин. То есть только этот сегмент вторички был более чем втрое больше нового рынка.

Auto24 сравнивал новые и б/у автомобили в Украине, и статистика хорошо показывает, что для большинства покупателей именно секонд-хенд остается главным способом получить машину нужного класса за доступные деньги.

С новыми автомобилями разница еще больше

По данным исследования, медианная цена нового автомобиля в активном украинском предложении составляла около $38 254, или примерно 1,72 млн грн.

Это уже около 54 средних украинских зарплат. Даже если покупать автомобиль в кредит и внести 30% первого взноса, нужно иметь около 517 тысяч грн, что равняется примерно 16 средним зарплатам.

Другими словами, сам первый взнос за типичный новый автомобиль может стоить украинцу примерно столько же, сколько весь подержанный автомобиль за 10 000 евро.

Европейцу проще не только из-за более высокой зарплаты

В ЕС разницу создает не только уровень доходов. Значительно доступнее остаются кредит и лизинг, поэтому покупатель чаще оценивает автомобиль через ежемесячный платеж, а не через полную сумму, которую нужно иметь на руках.

По данным Eurostat, средняя годовая зарплата работника с полной занятостью в ЕС в 2024 году составила €39 800 или примерно €3317 в месяц.

Автомобиль за €10 000 равняется только трем таким доходам. Даже если человек не имеет всей суммы сразу, значительно более низкий процент по кредиту делает финансирование менее болезненным.

Кредит в Украине сильно увеличивает конечную цену

Институт привел простой иллюстративный расчет для кредита в €10 000 сроком на три года.

По ставке около 29% годовых, характеризовавшей общий уровень нового кредитования домохозяйств в Украине, ежемесячный платеж составлял бы примерно €420, а общая выплата - более €15 тысяч.

По ставке около 7,9%, которая использовалась для сравнения с потребительскими кредитами в еврозоне, общая выплата выходит примерно в €11,3 тысячи.

Это не прямое сравнение конкретных автокредитных продуктов, ведь реальные условия зависят от первого взноса, страховки, срока и банка. Но разница хорошо показывает, почему дешевле финансирования делает автомобиль более доступным даже без изменения его первоначальной цены.

В Украине банки тоже постепенно упрощают процесс оформления. Auto24 недавно писал о сервисе АвтоКлик от ПриватБанка, где кредит на новый автомобиль можно оформить онлайн у Приват24. Однако цифровой процесс сам по себе не решает главной проблемы – высокой стоимости заемных денег.

Сколько реально нужно откладывать

Если человек может откладывать на автомобиль только 20% зарплаты, условные 15,8 зарплаты превращаются уже примерно в 79 месяцев накопления, то есть более шести лет.

Для среднего работника ЕС те же три зарплаты при аналогичном подходе означали бы около 15 месяцев.

Конечно, это лишь математическая модель, ведь в реальной жизни люди продают предыдущую машину, имеют сбережения, дополнительные доходы или пользуются кредитами. Однако именно такое сравнение хорошо показывает, почему одинаковая цена в евро ощущается совсем по-разному.

Цена автомобиля – только начало

Даже если денег хватило на саму машину, после покупки расходы не заканчиваются. Нужно учесть страхование, горючее или зарядку, плановое обслуживание, шины и возможные ремонты.

Поэтому автомобиль за €10 000, который уже требует дорогостоящего ремонта коробки или двигателя, может оказаться менее доступным, чем машина за €12 000 в лучшем состоянии.

Поэтому реальную доступность следует считать не только количеством зарплат в цене автомобиля, но и тем, сколько денег будет оставаться после его покупки на нормальную эксплуатацию.

Почему разница между Украиной и ЕС так показательна

Сравнение €10 000 со средней зарплатой не является рейтингом уровня жизни и не показывает сколько месяцев реально нужно работать без прочих затрат. К тому же для Украины использованы данные за август 2026 года, а для ЕС – последний доступный гармонизированный показатель Eurostat за 2024 год.

Однако соотношение хорошо объясняет структуру двух авторынков. В Украине даже относительно недорогой б/у автомобиль стоит более года средних доходов, поэтому рынок тяготеет к старшим машинам и покупкам за накопленные средства.

В ЕС та же машина стоит всего несколько средних зарплат, а более дешевые кредиты и развитый лизинг еще больше облегчают регулярную замену автомобиля.

Именно поэтому вопрос "сколько стоит автомобиль?" без привязки к доходу дает только половину ответа. Гораздо интереснее спросить, сколько месячных зарплат нужно отдать, чтобы его купить.

Методология: для Украины использована средняя зарплата за август 2026 года – 31 892 грн. Для ЕС использована средняя годовая зарплата работника с полной занятостью за 2024 год по методологии Eurostat - €39 800. Показатели приведены в налогообложение и относятся к разным периодам, поэтому сравнение показывает только масштаб доступности покупки, а не общий уровень благосостояния.