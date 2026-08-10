Сколько танков осталось в ВСУ: западные эксперты подсчитали потери Abrams, Leopard, Challenger и других

Речь идет именно о подтвержденных потерях в открытых источниках, поэтому реальное количество поврежденных или выведенных из боя машин может отличаться.

Впрочем, считать это окончательной статистикой не стоит, поскольку речь идет об исследованиях с аналитическими предположениями, построенными на сообщениях и подсчетах из разных источников, на что ссылается и предупреждает профильный ресурс defence24.pl.

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Abrams: из 82 танков осталось около 57

Украина получила 33 M1A1SA-UKR от США и 49 M1A1AIM от Австралии – в общей сложности 82 Abrams.

По оценке экспертов, 25 танков были потеряны, из них:

10 машин полностью уничтожены;

15 повреждены и оставлены на поле боя;

5 из заброшенных танков россиянам удалось эвакуировать.

Таким образом, около 57 Abrams могут оставаться в строю, то есть примерно 70% от полученного количества.

Эксперты отмечают, что именно танки Abrams демонстрируют одни из лучших показателей живучести экипажа среди западных танков, переданных Украине.

Переданный правительством Австралии боевой танк M1A1AIM с украинским комплектом решетчатых и сетчатых антидроновых экранов. Фото: 160-я отдельная механизированная бригада

Leopard 1A5: потеряно почти четверть

Украина получила около 135 Leopard 1A5. Потери оцениваются в 35 машин, из которых 26 уничтожены и 9 повреждены. То есть где-то почти 100 танков остаются в строю.

Интересная деталь: россияне не смогли или не стали эвакуировать ни одного Leopard 1A5 в качестве трофея. Одна из причин – устаревшая конструкция и более слабая бронезащита этого танка.

Leopard 2A4: осталось около 49 машин

Из примерно 74 переданных Leopard 2A4 потеряно или повреждено 25. Из этого количества 21 танк уничтожен, три заброшены после повреждений и один захвачен россиянами.

Танк Leopard 2A4 на вооружении вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Следовательно, около 49 Leopard 2A4, или две трети полученных машин, могут оставаться в рабочем состоянии украинского войска.

Основной проблемой этой версии считают уже не самую современную бронезащиту.

Leopard 2A6: половина парка еще может быть в строю

Украина получила 21 Leopard 2A6. Зафиксированные потери составляют 10 машин. В этой статистике 7 единиц уничтожены, две – повреждены, одна машина захвачена врагом.

Таким образом, где-то 11 Leopard 2A6 могут оставаться на вооружении. Несмотря на значительно более высокие характеристики по сравнению с Leopard 2A4, эти танки также уязвимы к современным средствам поражения, в частности FPV-дронам.

Отремонтированный в Литве украинский Leopard 2A6. Фото: литовский MOD/X

Strv 122: самые тяжелые потери в процентах

Швеция передала Украине всего 10 танков Strv 122A– лучше защищенную версию Leopard 2 среди полученных Украиной.

Что в итоге:

2 уничтожены;

5 повреждены;

2 увлечены россиянами.

То есть 9 из 10 машин получили то или иное поражение. В строю может оставаться только один танк.

Танк Strv 122A имеет динамическую защиту "Контакт-1", но этого в современной войне с агрессивными FPV-дронами уже мало. Фото: 21-я механизированная бригада

В то же время, это один из лучших примеров живучести западной бронетехники: значительная часть машин после поражений не была уничтожена.

Challenger 2: только две подтвержденные потери

Великобритания передала Украине 14 Challenger 2. По данным экспертов, два танка были уничтожены, то есть около 14% парка.

Однако проблема Challenger 2 заключается не только в боевых потерях. Дефицит запасных частей и специфических боеприпасов затрудняет эксплуатацию этих машин, поэтому их фактическое присутствие на передовой может быть ограничено.

PT-91 Twardy: около 48 машин могут оставаться

Польша передала Украине около 60 PT-91 Twardy. В этой позиции зафиксировано 12 потерь, из которых 10 танков уничтожены полностью, а два –2 повреждены.

Следовательно, около 48 машин могут оставаться в строю. Модернизированные танки семейства Т-72 показали хорошую живучесть в боевых условиях.

M-55S: большинство машин сохранилось

Словения передала Украине 28 модернизированных M-55S на базе Т-55. Утрачено около 5 танков, то есть более 80% машин потенциально остаются в строю.

Из-за устаревшей конструкции M-55S используются преимущественно в качестве машин огневой поддержки, а не в качестве основных танков для прямого боя.

Переданные Украине танки М-55S представляют собой глубокую модернизацию советского Т-55. На украинском фронте они доказали: есть еще порох в пороховницах. Фото: Slovenska vojska

Что показывают эти цифры?

Главный вывод экспертов – западные танки в целом демонстрируют высокую живучесть, особенно когда речь идет о защите экипажа.

Лучше всего в этом плане показывают себя Abrams и хорошо защищенные Strv 122. В то же время даже современная броня не гарантирует выживание танка на современном поле боя.



Главные проблемы– дроны и мины

Одной из самых больших угроз для танков стали FPV-дроны. с кумулятивными боеголовками. Особенно уязвимы менее защищенные участки бронетехники, для которых традиционная броня не всегда обеспечивает достаточную защиту.

Вторая проблема – минирование. Даже если танк не уничтожается, подрыв на мини может обездвижить машину, после чего она становится легкой целью для дальнейших атак.

Поэтому главный вывод этой статистики прост: на современной войне выживание танка зависит не только от толщины его брони, но и от разведки, дронов, средств противоминной защиты, ремонта и возможности быстро эвакуировать поврежденную машину.