Сколько платежей по QR-коду уже было осуществлено в сервисных центрах МВД

Единая система онлайн-оплаты “Платежный хаб”, недавно внедренная в сервисных центрах МВД, продемонстрировала высокий уровень востребованности среди граждан уже на этапе тестовой эксплуатации. За месяц работы через новый сервис было осуществлено более 13,6 тысячи онлайн-платежей, после чего систему масштабировали на все территориальные сервисные центры МВД Украины.

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В настоящее время “Платежный хаб” используется для оплаты административных услуг, связанных с регистрационными операциями в отношении транспортных средств. В перспективе его функционал планируется расширить на все услуги, предоставляемые сервисными центрами МВД.

Результаты первого месяца работы

В ходе тестирования система продемонстрировала значительный уровень использования.

По официальным данным:

сформировано 42 457 платежных счетов;

онлайн оплачено 13 675 счетов;

доля электронных платежей составила 32,2% от общего количества сформированных платежей.

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что такие показатели свидетельствуют о готовности граждан активно пользоваться современными цифровыми сервисами и положительно оценивать их удобство.

Как работает система

После оформления заявления администратор сервисного центра автоматически формирует единый платежный документ.

Система самостоятельно:

определяет перечень необходимых платежей;

рассчитывает их сумму в соответствии с выбранной административной услугой;

формирует счет с полными реквизитами;

генерирует QR-код для быстрой оплаты.

После сканирования QR-кода клиент может оплатить услугу через мобильное приложение своего банка. Также остается возможность осуществить платеж по реквизитам через другой электронный сервис или традиционным способом – в любом банковском отделении.

На что обратить внимание перед оплатой

В сервисных центрах МВД рекомендуют перед осуществлением платежа проверить:

исправность сканера QR-кодов;

наличие подключения к сети Интернет;

установленные банком лимиты по платежной карте.

Если сумма операции превышает установленный банком лимит, транзакция может быть отклонена. В таком случае лимит можно изменить через мобильное приложение банка или обратиться в службу поддержки.

Основные преимущества “Платежного хаба”

Внедрение новой системы имеет ряд практических преимуществ как для граждан, так и для администраторов сервисных центров:

автоматическое формирование счетов исключает ошибки при вводе реквизитов;

сокращается время обслуживания посетителей;

оплату можно произвести за несколько минут через QR-код без ручного ввода реквизитов;

после оплаты администратор автоматически получает подтверждение транзакции, поэтому бумажную квитанцию подавать не нужно;

средства поступают непосредственно через банковские сервисы, что обеспечивает прозрачность финансовых операций;

во всех сервисных центрах МВД используется единый механизм проведения платежей.

Что дальше

В МВД сообщают, что в дальнейшем перечень банков, через которые можно будет осуществлять онлайн-оплату, будет постепенно расширяться. Это позволит пользователям выбирать наиболее удобный способ проведения платежей.

Система “Платежный хаб”, разработанный специалистами государственного предприятия “ИНФОТЕХ” по инициативе Главного сервисного центра МВД, стал одним из элементов цифровой трансформации сервисных центров. Следующим этапом станет распространение сервиса на весь перечень административных услуг, что должно еще больше упростить взаимодействие граждан с государственными сервисами.