Сколько раз можно пересложить вождения: в МВД развеяли главный миф для новичков

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, неудачная попытка на экзамене– это не повод для паники, а только возможность лучше отработать маршрут. Экзаменаторы не преследуют цель намеренно "завалить" ученика, ведь каждое повторное обращение только увеличивает очереди и нагрузку на администраторов.

Следующий шанс сесть за руль экзаменационного авто появится не раньше чем через 10 календарных дней. Отсчет стартует со следующего дня после провала, поэтому фактически проверить свои силы можно будет только на одиннадцатый день.

Специалисты советуют не откладывать записи на новую попытку. Дело в том, что успешно сданный теоретический экзамен действует ровно один год. Чтобы не потерять этот результат, следует мониторить свободные даты в системе Е-запись и бронировать место сразу после неудачного заезда.

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Как избежать ошибок на пересложении

Перед следующим визитом в сервисный центр следует тщательно проанализировать свои ошибки. Все схемы экзаменационных маршрутов находятся в открытом доступе на официальном сайте ведомства, поэтому их можно изучить заранее.

Также полезно приехать на место чуть раньше. Пока ждете своей очереди, внимательно просмотрите зону старта и финиша, обратите внимание на разметку, знаки и интенсивность трафика на этом участке.

Мошенники бодрствуют

Напомним, ранее мы писали, что из-за высокого процента неудачных попыток в Украине активизировались аферисты. Они создают фейковые страницы сервисных центров в соцсетях и предлагают доверчивым гражданам купить права без очередей и экзаменов.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, фиксируются случаи, когда кандидаты пытаются подкупить экзаменаторов. Например, недавно в Одесской области парень во время четвертой попытки положил в папку с документами 200 евро, из-за чего вместо водительского удостоверения получил криминальную дело.