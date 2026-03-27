Сколько стоит проехать 100 километров в 2026 году на бензине, дизеле, газу или электро

ФОТО: Фрипик|
Реальная стоимость поездки в 2026: что выбрать водителю
В 2026 году расходы на поездки на автомобиле выросли вместе с ценами на топливо. В Авто24 посчитали, сколько стоит проехать на легковом авто 100 км на бензине, дизеле, газе и электромобиле с учетом актуальных цен в Украине.
Актуальные цены на топливо
По состоянию на конец марта 2026 года цены на топливо следующие:
- Бензин А-95 - около 72 грн/л
- Дизель - около 85 грн/л
- Автогаз (LPG) - около 43 грн/л
- Электроэнергия (быстрые DC) - около 22 грн/кВт-ч
- Электроэнергия (домашняя розетка) - 4,32 грн/кВт-час.
Это средние показатели по стране, которые могут отличаться в зависимости от региона и сети.
Типичные расходы авто
Для сравнения берем средние реальные расходы:
- Бензин - 8 л/100 км
- Дизель - 6 л/100 км
- Газ - 9 л/100 км
- Электромобиль - 18 кВт-ч/100 км
Сколько стоит 100 км
Бензин
8 литров по 72 грн = примерно 576 грн за 100 км
Дизель
6 литров по 85 грн = примерно 510 грн за 100 км
Газ (LPG)
9 литров по 43 грн = примерно 387 грн за 100 км
Электромобиль (быстрая зарядка)
18 кВт-ч по 22 грн = примерно 396 грн за 100 км
Электромобиль (домашняя зарядка)
Если заряжать дома (4,32 грн/кВт-ч), расходы составят примерно 78 грн за 100 км.
Важно: если потребитель заряжает свой электрический автомобиль по “ночному” тарифу, то затраты будут еще вдвое меньше. А если у него в доме есть солнечные батареи, то днем стоимость зарядки приближается к нулю (конечно, без учета амортизации батарей).
Как изменился баланс
По сравнению с предыдущими годами ситуация изменилась достаточно существенно.
Дизель, который раньше часто был самым дешевым, теперь почти догнал бензин из-за высокой цены литра.
Газ сохраняет статус одного из самых доступных вариантов.
Электромобили на быстрых зарядках уже не выглядят “супердешевыми” - их стоимость фактически на уровне газа.
Что выгоднее сегодня
Если считать “в лоб”, картина такая:
- Дешевле всего - электромобиль с домашней зарядкой
- Далее - газ (LPG)
- Затем - электромобиль на быстрых зарядках
- Дизель и бензин - самые дорогие варианты
Фактически дизель потерял свое главное преимущество - экономичность.
Что это означает для водителей
В 2026 году экономия зависит не только от типа двигателя, а от сценария использования.
Если есть возможность заряжать авто дома - электромобиль вне конкуренции.
Если нет - газ выглядит наиболее рациональным решением.
Бензин и дизель остаются универсальными, но уже значительно дороже в ежедневной эксплуатации.
Вывод
В 2026 году газ удерживает позицию самого дешевого “традиционного” топлива, но электромобили с домашней зарядкой остаются абсолютными лидерами по экономии. Особенно – если в доме есть солнечные батареи.
В то же время быстрые зарядки делают электрокары почти такими же дорогими в использовании, как авто на газе - и это ключевое изменение рынка.