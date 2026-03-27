Сколько стоит проехать 100 километров в 2026 году на бензине, дизеле, газу или электро

В 2026 году расходы на поездки на автомобиле выросли вместе с ценами на топливо. В Авто24 посчитали, сколько стоит проехать на легковом авто 100 км на бензине, дизеле, газе и электромобиле с учетом актуальных цен в Украине.

Актуальные цены на топливо

По состоянию на конец марта 2026 года цены на топливо следующие:

Бензин А-95 - около 72 грн/л

Дизель - около 85 грн/л

Автогаз (LPG) - около 43 грн/л

Электроэнергия (быстрые DC) - около 22 грн/кВт-ч

Электроэнергия (домашняя розетка) - 4,32 грн/кВт-час.

Это средние показатели по стране, которые могут отличаться в зависимости от региона и сети.

Типичные расходы авто

Для сравнения берем средние реальные расходы:

Бензин - 8 л/100 км

Дизель - 6 л/100 км

Газ - 9 л/100 км

Электромобиль - 18 кВт-ч/100 км

Сколько стоит 100 км

Бензин

8 литров по 72 грн = примерно 576 грн за 100 км

Дизель

6 литров по 85 грн = примерно 510 грн за 100 км

Газ (LPG)

9 литров по 43 грн = примерно 387 грн за 100 км

Электромобиль (быстрая зарядка)

18 кВт-ч по 22 грн = примерно 396 грн за 100 км

Электромобиль (домашняя зарядка)

Если заряжать дома (4,32 грн/кВт-ч), расходы составят примерно 78 грн за 100 км.

Важно: если потребитель заряжает свой электрический автомобиль по “ночному” тарифу, то затраты будут еще вдвое меньше. А если у него в доме есть солнечные батареи, то днем ​​стоимость зарядки приближается к нулю (конечно, без учета амортизации батарей).

Как изменился баланс

По сравнению с предыдущими годами ситуация изменилась достаточно существенно.

Дизель, который раньше часто был самым дешевым, теперь почти догнал бензин из-за высокой цены литра.

Газ сохраняет статус одного из самых доступных вариантов.

Электромобили на быстрых зарядках уже не выглядят “супердешевыми” - их стоимость фактически на уровне газа.

Что выгоднее сегодня

Если считать “в лоб”, картина такая:

Дешевле всего - электромобиль с домашней зарядкой

Далее - газ (LPG)

Затем - электромобиль на быстрых зарядках

Дизель и бензин - самые дорогие варианты

Фактически дизель потерял свое главное преимущество - экономичность.

Что это означает для водителей

В 2026 году экономия зависит не только от типа двигателя, а от сценария использования.

Если есть возможность заряжать авто дома - электромобиль вне конкуренции.

Если нет - газ выглядит наиболее рациональным решением.

Бензин и дизель остаются универсальными, но уже значительно дороже в ежедневной эксплуатации.

Вывод

В 2026 году газ удерживает позицию самого дешевого “традиционного” топлива, но электромобили с домашней зарядкой остаются абсолютными лидерами по экономии. Особенно – если в доме есть солнечные батареи.

В то же время быстрые зарядки делают электрокары почти такими же дорогими в использовании, как авто на газе - и это ключевое изменение рынка.