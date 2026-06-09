Сколько стоит самое дорогое в мире купе Mercedes-AMG W124: впечатляющая цифра

На аукционе RM Sotheby's выставили один из самых редких автомобилей в истории AMG - Mercedes-Benz 300 CE 6.0 AMG Hammer. За культовое купе 1988 года выпуска планируют выручить от 750 до 900 тысяч долларов, что может сделать его самым дорогим представителем семейства W124, когда-либо проданным на открытых торгах. Об этом пишет topgir.com.ua.

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Автомобиль из эпохи независимого AMG

Сегодня AMG является заводским спортивным подразделением Mercedes-Benz, но в конце 1980-х компания работала как независимое тюнинг-ателье.

Именно тогда появились легендарные модели Hammer, которые получили репутацию одних из самых быстрых серийных автомобилей мира. Они сочетали комфорт премиального седана или купе с характеристиками настоящего суперкара.

Выставленный на продажу экземпляр принадлежит к чрезвычайно редкой серии. Американское подразделение AMG North America построило всего три купе Hammer с 6,0-литровым двигателем V8.

Чем особенный этот экземпляр

Автомобиль, известный среди коллекционеров как Galdi Coupe, имеет ряд уникальных особенностей:

один из трех построенных AMG Hammer Coupe 6.0 AMG Hammer Coupe;

единственный экземпляр с фирменным задним спойлером Ducktail от AMG North America;

оригинальный 32-клапанный двигатель AMG;

заводские модификации подвески, трансмиссии и тормозов;

пробег менее 58 тысяч километров.

Под капотом установлен атмосферный V8 объемом 6,0 литра мощностью 385 л.с. Для конца 1980-х годов это были показатели, доступные лишь самым быстрым суперкарам мира.

Автомобиль также получил спортивную подвеску Bilstein, дифференциал повышенного трения и модернизированную тормозную систему.

Стоил дороже Ferrari и Lamborghini

Первым владельцем купе стал американский финансист Джозеф Галди II. В 1988 году стоимость автомобиля составила 192 тысячи долларов. Для понимания масштаба: на тот момент это было почти вдвое дороже новых спортивных автомобилей Ferrari Testarossa и Lamborghini Countach.

Именно из-за сочетания роскоши, скорости и эксклюзивности модели Hammer стали культовыми среди ценителей автомобильной истории.

В техническое состояние вложили более $160 тысяч

По информации аукционного дома, за последние годы владельцы инвестировали в обслуживание и поддержание автомобиля более 160 тысяч долларов.

Купе сохранило оригинальный двигатель и сопровождается сертификатом подлинности от соучредителя AMG North America Ричард Буксбаум.

Станет ли он самым дорогим W124 в истории

Семейство W124 давно имеет культовый статус среди коллекционеров, однако большинство даже самых ценных экземпляров редко приближаются к отметке в миллион долларов.

Если прогноз RM Sotheby's оправдается и финальная ставка превысит 900 тысяч долларов, этот Mercedes-Benz 300 CE 6.0 AMG Hammer может установить новый аукционный рекорд для всех автомобилей серии W124.

Для коллекционеров это не просто старый Mercedes. Это один из символов золотой эпохи AMG - времен, когда небольшое немецкое ателье создавало автомобили, способные конкурировать с Ferrari и Lamborghini, оставаясь при этом практичными машинами для ежедневного использования.