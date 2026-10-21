Сколько стоит замена батареи на Chevrolet Bolt после 758 тысяч километров пробега

Как сообщает издание InsideEVs, уникальный случай произошел в американской мастерской Out of Spec Renew, куда приехал владелец электромобиля для серьезного хирургического вмешательства. Несмотря на колоссальный пробег, водитель отказался сдавать свою машину на металлолом и решил дать ей вторую жизнь.

Интересно, что это уже не первая замена аккумулятора для этого автомобиля. Еще в 2022 году, когда на одометре было около 222 тысяч километров, батарею заменили по отзывной компании General Motors. Так что блок, в конце концов вышедший из строя, честно отработал более 531 тысячи километров. Причиной поломки стал дисбаланс ячеек в двух модулях, из-за чего электрокар просто отказывался переключаться в режим движения.

Как происходит замена и откуда донор

Замена тяжелой высоковольтной батареи может показаться сверхсложной задачей, но в умелых руках это гораздо более чистый и простой процесс, чем капитальный ремонт бензинового мотора. Мастера обесточили систему, отключили 12-вольтовый аккумулятор и вытащили главный предохранитель для безопасной работы с кабелями.

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После этого машину подняли на подъемнике, открутили около десятка болтов, сняли несколько электрических разъемов и пару шлангов охлаждения. Старый блок вытащили, а на его место установили подержанную батарею из другого авто, которая имела пробег всего около 24 тысяч километров.

Судя по видеопроцессу, программирование нового аккумулятора заняло чуть ли не больше времени, чем сама механическая работа. В общей сложности вся процедура длилась примерно четыре с половиной часа.

Цена вопроса: стоит ли игра свеч

Сама мастерская приобрела донорскую батарею за 1800 долларов, однако для обычного клиента такой узел в хорошем состоянии обойдется от 2500 до 3000 долларов. К этому прайсу нужно добавить еще 800-1000 долларов за работу механиков.

Учитывая, что предыдущий аккумулятор выдержал около полумиллиона километров, такие расходы выглядят вполне адекватными. Для сравнения, замена двигателя внутреннего сгорания в США может стоить от 2000 до 10000 долларов в зависимости от модели и сложности работ.