Сколько в Виноградове женщина взяла с мужчины за услугу перевозки за границу

В Винницкой области задержали 41-летнего мужчину, который, по данным следствия, должен был перевезти клиента в один из областных центров вблизи границы.

Водитель Mercedes-Benz встретил мужчину и во время поездки инструктировал его, как прятаться в салоне автомобиля в случае проверки на блокпостах. Далее "клиента" должны были доставить в Закарпатье для пересечения границы вне пунктов пропуска.

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Купюры и автомобиль изъяты, но их дальнейшую судьбу должен решить суд. Фото: из уголовного дела

Общая стоимость трансфера составила $8000. Часть денег перечислили организатору на банковский счет и криптокошелек. Во время дальнейшей встречи в Виннице правоохранители задержали исполнителя и изъяли автомобиль и три телефона.

В Закарпатье зафиксирован другой эпизод. Там 30-летняя жительница области, как отмечает следствие, за €6000 должна помочь военнообязанному незаконно попасть в Румынию через реку Тиса.

Мужчину должны были встретить в Мукачево, доставить в Виноградов и поселить в гостинице. Там женщина провела инструктаж по переходу границы и получила оговоренные средства. После передачи денег ее задержали правоохранители.

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Статья 332 УК Украины становится популярной

В обоих делах фигурантам сообщили о подозрении по ст. 332 УК Украины. Правоохранители устанавливают другие возможные участники схем.

Согласно Конституции, подозреваемые считаются невиновными, пока их вину не докажет суд.