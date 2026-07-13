Убил брата, сжег АЗС и несколько автомобилей: какое наказание вынес суд за эти действия

Как сообщает Киевская городская прокуратура, , что в июле этого года суд вынес приговор водителю Audi, который врезался в АЗС в Киеве. Резонансное ДТП произошло на Броварском проспекте в июле 2023 года.

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Днепровский районный суд Киева признал виновным 24-летнего водителя Audi TT, который врезался в автозаправочную станцию. В результате аварии погиб его 17-летний брат, а ущерб владельцам поврежденного имущества составил почти 25 млн грн.

Не справился с управлением

Как установил суд, автомобиль двигался со скоростью от 83 до 98 км/ч на участке дороги, где разрешено не более 50 км/ч.

Во время маневра между полосами движения водитель не справился с управлением. Автомобиль врезался в две топливораздаточные колонки АЗС и транспортные средства, находившиеся на заправке.

Погиб 17-летний пассажир

В результате аварии тяжелые травмы получил 17-летний брат водителя, находившийся на пассажирском сиденье. Через несколько дней он скончался в больнице. Сам водитель получил тяжелые ожоги – около 60% поверхности тела.

После столкновения на автозаправочной станции возник масштабный пожар. Были уничтожены АЗС и семь автомобилей.

Огнем были уничтожены или повреждены автомобили:

ЗАЗ Lanos;

Daewoo Sens;

Hyundai Sonata;

Ford Explorer;

ВАЗ-21043;

Dacia Logan;

Citroën Berlingo;

Volkswagen Passat.

Кроме того, полностью сгорели здание АЗС и ее наземное оборудование.

Наказание и компенсация

Суд признал водителя виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего.

Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с запретом на управление транспортными средствами сроком на два года.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного почти 25 млн грн в пользу владельцев поврежденных автомобилей и автозаправочной станции в качестве возмещения причиненного ущерба.