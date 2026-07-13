Убил брата, сжег АЗС и несколько автомобилей: какое наказание вынес суд за эти действия

ФОТО: Прокуратура Киева|
Последствия ДТП
Как сообщает Киевская городская прокуратура, , что в июле этого года суд вынес приговор водителю Audi, который врезался в АЗС в Киеве. Резонансное ДТП произошло на Броварском проспекте в июле 2023 года.
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Днепровский районный суд Киева признал виновным 24-летнего водителя Audi TT, который врезался в автозаправочную станцию. В результате аварии погиб его 17-летний брат, а ущерб владельцам поврежденного имущества составил почти 25 млн грн.
Не справился с управлением
Как установил суд, автомобиль двигался со скоростью от 83 до 98 км/ч на участке дороги, где разрешено не более 50 км/ч.
Во время маневра между полосами движения водитель не справился с управлением. Автомобиль врезался в две топливораздаточные колонки АЗС и транспортные средства, находившиеся на заправке.
Погиб 17-летний пассажир
В результате аварии тяжелые травмы получил 17-летний брат водителя, находившийся на пассажирском сиденье. Через несколько дней он скончался в больнице. Сам водитель получил тяжелые ожоги – около 60% поверхности тела.
После столкновения на автозаправочной станции возник масштабный пожар. Были уничтожены АЗС и семь автомобилей.
Огнем были уничтожены или повреждены автомобили:
- ЗАЗ Lanos;
- Daewoo Sens;
- Hyundai Sonata;
- Ford Explorer;
- ВАЗ-21043;
- Dacia Logan;
- Citroën Berlingo;
- Volkswagen Passat.
Кроме того, полностью сгорели здание АЗС и ее наземное оборудование.
Наказание и компенсация
Суд признал водителя виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего.
Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с запретом на управление транспортными средствами сроком на два года.
Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного почти 25 млн грн в пользу владельцев поврежденных автомобилей и автозаправочной станции в качестве возмещения причиненного ущерба.