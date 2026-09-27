Скользкий лосось: в Норвегии ввели жесткие штрафы для водителей фур за воду на дороге

Как сообщает Министерство транспорта Норвегии, соответствующие изменения в правила дорожного движения уже утверждены и вступили в силу 18 сентября.

Теперь Норвежская администрация общественных дорог (Statens vegvesen) получила прямые полномочия выписывать административные постановления прямо на месте остановки нарушителя.

Теперь наказание законодательно обосновано

Штрафы внедряются немалые – водителей грузовиков наказывают на 2 000 крон, это в конвертации соответствует сумме 9 392 гривен.

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Еще большую финансовую потерю понесет транспортная компания, на которую налагают штраф в 20 000 норвежских крон. На наши деньги это будет 93 920 гривен.

Дорогам красные катки токсичны

Проблема оказалась настолько масштабной, что нуждалась в вмешательстве на самом высоком уровне. Вода, стекающая с ящиков с лососем и другой рыбой, быстро замерзает на трассах, превращая их в настоящий каток.

Часто во время транспортировки вода из кузова не просто хлюпает, а плещет по полной. Фото: Statens vegvesen

Кто будет платить за лужи

Чиновники уверены, что ответственность за сухие дороги лежит именно на перевозчиках. Они требуют от компаний установить температурный режим в рефрижераторах и использовать системы сбора жидкости.

" Транспортная область отвечает за безопасность грузов, поэтому мы ожидаем выполнения перевозок без риска для других участников движения. Талая вода из рыбных ящиков замерзает на дороге, может создавать очень опасные дорожные ситуации. Благодаря этому изменению мы будем иметь более эффективное средство реагирования на незаконный сток воды и таким образом будем способствовать повышению безопасности дорожного движения, – говорит министр транспорта и связи Камзи Гунаратнам.

В зимний период эта смесь мгновенно становится ледовой ловушкой для других участников движения. Фото: Erik Jenssen

Однако сами дальнобойщики от таких новшеств не в восторге. Представители профсоюзов отмечают, что наказывать водителей – это стрелять не в того человека, ведь они часто везут опломбированный груз и физически не могут повлиять на происходящее внутри полуприцепа.

Психологически красные лужи оказывают давление на психику водителей и вызывают негативные эмоции, что влияет на безопасность движения. Фото: Fauske trafikkstasjon

Министерство торговли и рыболовства поручило управлению Mattilsynet проверить, стоит ли обязать отправителей использовать исключительно герметичную тару. Если это произойдет, часть ответственности наконец-то переведут на самые бойни.

Древняя проблема северных трасс

Напомним, что жалобы на рыбные фуры массово поступали в дорожные службы еще с осени 2023 года. Тогда инспекторы фиксировали вопиющие случаи, когда из грузовиков начинало литься уже в километре от места загрузки.

Управление автомобильных дорог теперь имеет полномочия налагать штрафы за такие нарушения, ведь безопасность – превыше всего. Коллаж: Авто24

Водители легковых автомобилей, работники паромных переправ и АЗС постоянно жаловались на опасную слизь на стоянках, подъездах, поворотах или подъемах.