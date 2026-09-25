Не успеешь в туалет: Geely показала зарядку, которая заливает 70% батареи всего за 4 минуты

ФОТО: Geely|
Geely Galaxy M7 PHEV
Как сообщает издание Carscoops, новая технология Geely Smart Charging работает в тандеме с искусственным интеллектом. Систему разработали совместно с компанией StepFun и она уже успешно прошла испытания на серийных моделях Lynk & Co 01 и Zeekr 001.
Если зарядка до 70 процентов занимает менее пяти минут, то полный цикл от 10 до 97 процентов длится всего 8 минут и 40 секунд. Это означает, что остановка на трассе для владельцев таких электрокаров теперь ничем не будет отличаться от обычной заправки бензинового автомобиля.
Заряжать батарею на такой сумасшедшей скорости – серьезный вызов из-за риска перегрева. Именно здесь в игру вступают разумные алгоритмы, заранее прогнозирующие температуру ячеек и мгновенно корректирующие мощность. Дополнительно охлаждению способствует новое поколение батарей Ultra Short Blade Battery, сами по себе снижающих нагрев на 10 процентов.
Битва гигантов
- Своими цифрами Geely откровенно превосходит недавний анонс от BYD. Их система Flash Charging выдает 1500 кВт и заряжает авто до 70 процентов в пять минут, что теперь выглядит как второе место в этой технологической гонке.
- Впрочем, как уже сообщалось ранее, у BYD огромное преимущество в инфраструктуре. Только за последние полгода они установили более 10 тысяч сверхбыстрых станций в Китае, а к концу года планируют удвоить эту цифру.
- Более того, конкурент активно готовится к мировой экспансии. К апрелю следующего года BYD планирует развернуть 6 тысяч терминалов в Европе, Великобритании, на Ближнем Востоке и в Австралии, так что Geely придется изрядно поработать, чтобы догнать соперника не только в лабораториях, но и на реальных дорогах.