Не успеешь в туалет: Geely показала зарядку, которая заливает 70% батареи всего за 4 минуты

Как сообщает издание Carscoops, новая технология Geely Smart Charging работает в тандеме с искусственным интеллектом. Систему разработали совместно с компанией StepFun и она уже успешно прошла испытания на серийных моделях Lynk & Co 01 и Zeekr 001.

Если зарядка до 70 процентов занимает менее пяти минут, то полный цикл от 10 до 97 процентов длится всего 8 минут и 40 секунд. Это означает, что остановка на трассе для владельцев таких электрокаров теперь ничем не будет отличаться от обычной заправки бензинового автомобиля.

Заряжать батарею на такой сумасшедшей скорости – серьезный вызов из-за риска перегрева. Именно здесь в игру вступают разумные алгоритмы, заранее прогнозирующие температуру ячеек и мгновенно корректирующие мощность. Дополнительно охлаждению способствует новое поколение батарей Ultra Short Blade Battery, сами по себе снижающих нагрев на 10 процентов.

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