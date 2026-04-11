Скрученный пробег до 250 тысяч километров: что скрывает рынок подержанных авто в Украине

Рынок подержанных авто в Украине скрывает гораздо больше рисков, чем кажется на первый взгляд - пробег отдельных машин “омолаживают” на более 250 тысяч километров, а некоторые авто меняют десятки владельцев, утверждают в CarVervical.

Скручивание пробега - массовое явление

Пробег остается ключевым фактором при покупке авто, и именно поэтому его чаще всего подделывают.

По данным исследования, больше всего “омолаживали” Porsche Panamera - в среднем на 256 тысяч километров. Почти такие же показатели у Chevrolet Camaro и Mercedes-Benz V-Class.

Фактически это означает, что покупатель может переплатить десятки тысяч евро за автомобиль, который имеет значительно больший износ, чем указано.

Авто с десятками владельцев

Еще один тревожный сигнал - частая смена владельцев.

Абсолютный “рекордсмен” в Украине - Volkswagen Passat, который имел 23 владельцев. Сразу несколько популярных моделей - Mercedes-Benz E-Class, Škoda Octavia, Mazda 3 и Opel Insignia - имели по 19 владельцев.

Это может свидетельствовать о серьезных технических проблемах, которые просто не решаются, а автомобиль постоянно перепродается.

По словам специалиста carVertical по исследованиям авторынка Матаса Бузелиса, такая высокая сменяемость владельцев часто является признаком плохого состояния транспортного средства:

"Если у автомобиля часто меняются владельцы, это может свидетельствовать о наличии серьезных проблем, которые просто не устраняются. Зато авто снова и снова перепродается и никогда должным образом не ремонтируется. Нередко даже нынешний владелец не знает, что транспортное средство ранее регистрировалось в нескольких странах. Без проверки его истории получить эту информацию другими способами практически невозможно".

Машины с "биографией" на пол-Европы

Отдельные авто меняют не только владельцев, но и страны.

Например, Audi A6 и Mercedes-Benz S-Class регистрировались сразу в шести странах. Audi Q7 и Lexus RX - в пяти.

Проблема в том, что после экспорта история автомобиля часто теряется - не все страны обмениваются такими данными.

Десятки ДТП и сотни тысяч евро убытков

Некоторые авто имеют настоящую "историю выживания".

Например, BMW X5 зафиксировал 25 записей о повреждениях. Toyota Avensis и Volkswagen Touareg - по 23.

При этом ремонт премиальных авто может стоить сотни тысяч евро. Один из рекордов - Mercedes-Benz V-Class с суммой ущерба около 115 тысяч евро.

Почему это происходит

Главная причина - отсутствие полного обмена данными между странами.

Например, Германия не передает информацию об автомобилях после их экспорта. То есть как только автомобиль продается отсюда в другую страну, его прошлая история становится недоступной и остается только в базах данных немецких учреждений.

Кроме Германии, такие правила действуют и в некоторых других европейских странах. Это создает благоприятные условия для нечестных продавцов, позволяя им скрывать историю ввозимых из-за границы транспортных средств и обманывать доверчивых покупателей.

В результате часть истории авто просто исчезает. Этим активно пользуются недобросовестные продавцы.

Вывод

Современный рынок подержанных авто - это не только возможность сэкономить, но и серьезный риск.

Скрученный пробег, десятки владельцев и скрытые ДТП - все это может ждать даже за привлекательным предложением.

Поэтому проверка истории автомобиля сегодня - не рекомендация, а необходимость.