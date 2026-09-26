Скрученный пробег обнаружили после покупки автомобиля: куда обращаться в Украине, чтобы наказали продавца

Новое исследование carVertical, проведенное среди почти 7800 водителей из 18 европейских стран показало, что 75,8% опрошенных не знают, куда сообщать об автомобиле со скрученным пробегом. Еще 87,3% не уверены, что смогли бы вернуть потраченные на такую машину деньги.

Треть покупателей уже сталкивалась со скрученным пробегом

Почти треть участников опроса, или 30,3%, лично покупали машину с поддельным пробегом или у знакомых, которые попадали в такую ситуацию. Еще 31,8% не уверены, случались ли такие случаи, и только 38% ответили, что не сталкивались с ними ни лично, ни через знакомых.

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Эти показатели не следует напрямую сравнивать с долей автомобилей, в которых действительно обнаружили вмешательство в одометр. Опрос включает жизненный опыт людей, иногда связанный с несколькими машинами, тогда как статистика отчетов касается конкретных проверенных транспортных средств.

По данным Индекса прозрачности carVertical за 2025 год, признаки манипуляций с пробегом имели 9,46% автомобилей, проверенных пользователями сервиса в Украине. Средняя величина обнаруженного скручивания составляла 92 393 километра, а Украина заняла 25 место в рейтинге прозрачности рынка подержанных машин.

Даже такая разница в пробеге оказывает существенное влияние на цену. Ранее Auto24 рассказывал, почему из-за скрученный одометр украинский покупатель в среднем переплачивает за автомобиль более 10%.

Почему скрученный пробег трудно доказать

В Украине нет отдельной статьи, которая устанавливала бы ответственность именно за изменение показателей автомобильного одометра. Сам факт того, что пробег автомобиля стал меньше, чем в старых сервисных или страховых записях, еще не означает автоматического наказания продавца.

Для привлечения человека к ответственности нужно доказать, что он знал о реальном пробеге, намеренно скрыл эту информацию и с помощью обмана получил деньги покупателя. В случае дело потенциально могут квалифицировать как мошенничество за статьей 190 Уголовного кодекса Украины. Конкретная квалификация и наказание зависят от доказательств, размера причиненного вреда и других обстоятельств дела.

Гражданский кодекс также дает покупателю возможность защищать свои права. В соответствии с статьи 230 Гражданского кодекса, сделка может быть признана судом недействительной, если одна сторона намеренно ввела другую в заблуждение относительно существенных обстоятельств. Реальный пробег может относиться к таким обстоятельствам, ведь он влияет на стоимость, техническое состояние и будущие затраты на обслуживание автомобиля.

Куда обращаться, если пробег оказался скрученным

Прежде всего, нужно зафиксировать расхождение. Для этого следует получить письменное заключение СТО или эксперта, сохранить отчет об истории автомобиля, старых объявлениях, фотографиях, сервисных документах и записях пробега из иностранных реестров. Также требуется договор купли-продажи, подтверждение оплаты и переписка с продавцом.

После сбора доказательств покупателю следует отправить продавцу письменное требование о расторжении сделки, возврате части средств или полном возмещении. Если продавец отказывается, а материалы указывают на намеренный обман, можно подать заявление в Национальную полицию.

Если сделка проходила через интернет, сообщение также можно отправить через форму электронного обращения Киберполиции. Киберполиция прямо рекомендует обращаться онлайн, когда покупатель располагает информацией о мошенничестве во время продажи автомобиля.

Если автомобиль приобретен в автосалоне, комиссионной площадке или у другого предприятия, покупатель может подать обращение в Госпродпотребслужбы. К жалобе следует добавить документы, подтверждающие покупку, заявленный продавцом пробег и выявленные разногласия.

Когда продавцом было обычное физическое лицо, а добровольно вернуть деньги оно не соглашается, вопрос обычно приходится решать в суде. В такой ситуации важное значение будет иметь не только доказательство неправильного пробега, но и подтверждение того, что продавец знал о манипуляции или сознательно использовал ее во время продажи.

Импортируемые автомобили имеют дополнительный риск

Проблема особенно заметна среди машин, несколько раз менявших страну регистрации. Данные о техническом обслуживании, страховых случаях и зафиксированном пробеге хранятся в разных национальных системах и не всегда передаются вместе с автомобилем.

После ввоза машина может получить новые документы, косметический ремонт и гораздо меньший показатель на одометре. Ранее Auto24 писал, что импортируемые автомобили значительно чаще имеют скрытые повреждения, а после ДТП пробег таких машин скручивают чаще, чем у неповрежденных авто.

"Истории транспортных средств до сих пор разделены национальными границами, и эта фрагментированность данных значительно ослабляет контроль над скручиванием пробега", - объясняет специалист carVertical по исследованиям авторынка Матас Бузелис.

Европа готовит общий учет пробега

Европейский Союз намерен усилить обмен автомобильными данными между странами. В мае 2026 года Комитет Европарламента по транспорту поддержал предложение, по которому СТО должны передавать показатели одометров в национальные базы данных, а производители подключенных автомобилей должны делать это каждые три месяца.

Также предлагается создать многоязычный европейский сайт, на котором покупатель сможет бесплатно получить историю пробега перед приобретением подержанного автомобиля, в частности, во время трансграничного соглашения. Пока это часть законодательной процедуры, а не правила, которые уже полностью действуют во всех странах ЕС.

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