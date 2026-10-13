Скрытые брони и 612 сил: BMW показала новый защищенный седан Concept 7 Protection

Как сообщает BMW, в основу нового концепта легла технологическая база от мощного плагин-гибрида M760e xDrive. Инженерам удалось интегрировать защитные элементы настолько филигранно, что автомобиль полностью сохранил фирменный комфорт, управляемость и премиальный вид серийной модели.

Под капотом этого скрытого форта работает гибридная установка, объединяющая 3,0-литровый бензиновый рядный шестицилиндровый мотор и электромотор, встроенный в восьмиступенчатую коробку Steptronic. Суммарная отдача системы составляет солидные 612 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента, передаваемые на все четыре колеса через фирменную систему xDrive.

Защита по новому стандарту

Кузов автомобиля усилен по новому баллистическому стандарту BayB, предусматривающему защиту от самого распространенного ручного огнестрельного оружия. Вместо обычных окон здесь установлено толстолезное пуленепробиваемое стекло, а в дверь вмонтированы специальные панели из баллистической стали и композитных материалов. Интересно, что разработчики уделили особое внимание уязвимым зонам, таким как стыки между дверью и кузовом.

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Даже под стандартной панорамной крышей скрывается дополнительный слой брони, из-за чего шторка всегда остается закрытой. Чтобы пассажирам не приходилось опускать бронированные окна для общения с людьми на улице, седан оборудовали системой двусторонней связи с микрофонами и динамиками. Также предусмотрена система тревоги, автоматически включающая световые и звуковые сигналы в случае нападения.

Комфорт на уровне роскошного кабинета

Салон автомобиля украшен белой кожей Merino и алькантарой, создавая атмосферу эксклюзивного кабинета. Для максимальной приватности задних пассажиров предусмотрены солнцезащитные шторки и тонированные стекла, а водителю помогает цифровое зеркало заднего вида.

На этой модели баварцы впервые продемонстрировали новую заднюю консоль с раскладным столиком, беспроводной зарядкой и встроенным холодильником. Обычные покупатели седьмой серии могут заказать такую опцию только во второй половине 2027 года. В настоящее время компания ориентирует новинку преимущественно на европейский рынок, где растет спрос на автомобили со скрытой защитой. Хотя официальных прайсов еще не озвучили, очевидно, что уровень безопасности и комфорта обойдется заказчикам в кругленькую сумму.