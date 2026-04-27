Словакия размер штрафов не повысила, но платить через три дня придется больше: где "собака зарыта"

Формально размеры штрафов не изменятся, остаются фактически один в один с нынешними суммами. Но есть один нюанс: государство существенно снизило пороги, после которых водитель попадает в более строгую категорию наказания.

Как пишет AutoTrendy, это означает, что за те же нарушения, что и раньше, теперь водителям придется платить значительно больше.

Меньше "запаса" – больше штрафов

Главное изменение – снижение допустимого "превышения" на 5-20 км/ч. Теперь водители значительно быстрее переходят в более дорогие категории штрафов.

Если в городе стрелка спидометра пересекла отметку в 66 км/ч, то уже есть риск получить штраф до 600 евро. На автомагистрали аналогичная категория начинается с достижением 146 км/ч.

То есть даже незначительное превышение теперь может стоить сотни евро.

Полиция не только увеличила парк радаров скорости, но и в помощь вот таким разукрашенным машинам выпустит с 1 мая на дороги сто машин без полицейской атрибутки в четырех "гражданских" цветах. Фото: сайт Аutovinysk

Как работает новая система

Нарушения поделили на три категории:

Незначительное превышение

до 15 км/ч в городе (до 25 км/ч вне его);

штраф: до 50 евро (до 100 евро в админпроцедуре).

Среднее превышение

от 16 км/ч в городе (от 26 км/ч вне его);

штраф: 30–400 евро (до 600 евро административно).

Серьезное превышение

от 31 км/ч в городе (от 41 км/ч вне его);

штраф: 250–800 евро (до 1000 евро административно).

Именно средняя категория претерпела наибольшие изменения – раньше она начиналась с +21 км/ч в городе, теперь – уже с +16.

Чтобы визуально лучше воспринималась панель штрафных санкций редакция Авто24 подготовила из материала словацких коллег вот такую инфографику.

Могут сразу забрать права

За значительное превышение скорости полиция имеет право не только оштрафовать, но и изъять водительское удостоверение на месте.

Критическая граница в городе достигает 81 км/ч и выше. В таком случае штраф может достигать 1000 евро плюс временная потеря прав.

Радары в каждом городе

Еще одна важная новация расширения контроля. Муниципалитеты получат право:

устанавливать собственные радары;

штрафовать за скорость, проезд на красный и игнорирование STOP;

присылать штрафы владельцу авто независимо от того, кто был за рулем.

Дорожные службы уже начали готовить инфраструктуру к Первомаю: новые штрафы за чрезмерную скорость начнут выпускать именно с этого дня. Фото: сайт Аutovinysk

Всего в стране планируют установить 279 новых радаров. Это солидное расширение парка приборов контроля. Как пишет Autoviny, в Словакии до сих пор нет сети стационарных камер контроля скорости, из-за чего государство покупает радары и подготовила строгую систему финансового наказания нечестных водителей, что должны мотивировать их замедлять движение.

Вот такой будет "нулевая толерантность"

Словакия фактически вводит "нулевую толерантность" к скорости. Теперь даже +10-15 км/ч могут стоить дорого, а привычка "ехать чуть быстрее" гарантированно обернется серьезными штрафами или потерей прав.