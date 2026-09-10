Служебный автомобиль и 14 тысяч евро: на Закарпатье остановили дерзкий VIP-трансфер военных к границе

Как сообщают в своих релизах Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, региональные управления Государственного бюро расследования и СБУ, очередной незаконный маршрут начинался в Винницкой области. Оттуда 54-летний младший сержант и его коллега должны были доставить пассажира в Береговский район.

Клиентов дельцы подыскивали через анонимные каналы в мессенджере Telegram, предлагая полное сопровождение в Венгрию или Румынию.

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Калькуляция учла трансфер и услугу за пересечение

Прайс за такой трансфер оказался подробным по позициям услуги и немалым в суммах. Непосредственно за пересечение границы просили 12 тысяч евро, а еще 2 тысячи евро стоили транспортные услуги от дома в приграничную зону.

Аванс в размере 2,3 тысячи долларов пассажир перевел на криптокошелек еще 1 сентября, а остальную сумму должен был отдать уже в салоне авто.

В прошлую пятницу, 4 сентября, организаторы отправились за пассажиром на машине, которая находилась на балансе воинской части и имела соответствующие номерные знаки. Во время поездки водители проводили детальный инструктаж: рассказывали, как вести себя на контрольных пунктах, и выдали мужчине камуфляж, чтобы тот слился с экипажем и не привлекал лишнего патрулей.

Однако доехать до финальной точки маршрута не суждено. Около 20.00 в тот же день служебный транспорт остановили пограничники на контрольном посту Торунь в Закарпатской области.

На Закарпатье разоблачены два военнослужащих, которые помогали незаконно переправить мужчину за границу. Фото: из материалов следствия

Что угрожает организаторам схемы

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу.

" Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет. Суд уже избрал им меры пресечения, а следователи продолжают искать других возможных сообщников, – отметили представители специализированной прокуратуры в области обороны Западного региона.

Похожие случаи на границе

Напомним, ранее мы писали о масштабной схеме в Одесской области, где за трансфер в границу брали до 11 тысяч долларов. Там дельцы использовали сразу несколько машин, одна из которых ехала впереди и выполняла роль разведчика, предупреждая о полицейских патрулях.

Также похожий случай зафиксировали в Закарпатье, где за 11 тысяч долларов мужчине не только организовали поездку, но и выдали поддельные удостоверения участника боевых действий. Однако, как и в нынешней истории, ни один из клиентов так и не смог покинуть территорию Украины.