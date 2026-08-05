Smart #2 стал объектом граффити во многих городах мира: в чем причина

Для продвижения модели компания привлекла совместную команду дизайнеров Mercedes-Benz и известных местных художников, в том числе Мартин Рон, Джорджия Лори, Чжу Бинь и творческое объединение Parents Parents.

Специально созданные муралы с изображением Smart #2 появились на стенах домов в Берлине, Буэнос-Айресе, Гонконге, Мельбурне, Париже и Шанхае. В компании напомнили, что искусство заложено в самом названии Smart, которое является аббревиатурой от Swatch, Mercedes и Art.

Особенности экстерьера и габаритные размеры

Изображения на муралах позволяют подробно рассмотреть дизайн серийной версии. Модель сохраняет общие пропорции концепта #2, однако получила обновленную переднюю часть в форме акульего носа, вентилируемую решетку радиатора и капот, смещенный дальше назад. Вместо концептуальных фар серийный вариант оснащен вертикальными шторами.

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Среди других внешних деталей видны изогнутые линии кузова, закругленные крылья, аэродинамические колесные диски, традиционные дверные ручки и контрастная черная крыша. Корма автомобиля получила круглые задние фонари, выраженный спойлер, дверь багажника с выемкой под номерной знак посредине и черный бампер. Общей стилистике модель несколько напоминает Toyota iQ. Благодаря длине 2792 мм новый электромобиль оказался на 97 мм длиннее ForTwo второго поколения.

Технические характеристики, батарея и запас хода

Новый Smart #2 построен на специализированной платформе Electric Compact Architecture. Силовая установка и аккумуляторная система обеспечивают компактному авто высокую эффективность в городских условиях: