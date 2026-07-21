Smart намекает на вторую серийную модель: новое поколение культового ForTwo готовят к премьере

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Прототип электромобиля Smart #2
Автопроизводитель обнародовал первые подробности и фотографии предсерийных прототипов, которые демонстрируют, что серийный автомобиль сохранит общие пропорции и силуэт концепта, представленного ранее в этом году, но получит несколько более сдержанный дизайн.
Дизайнерские изменения и подготовка к серийному производству
По сравнению с концептуальной версией серийный Smart #2 получил обновленную переднюю решетку радиатора и вертикальные воздушные завесы. На боковых панелях появились традиционные зеркала заднего вида, обычные дверные ручки, обновленные боковые пороги и увеличенная крышка зарядного порта.
Задняя часть кузова также претерпела некоторые упрощения для удобства повседневной эксплуатации: инженеры установили новые двери багажного отсека с нишей под номерной знак, аккуратный спойлер и лаконичный задний бампер. В настоящее время прототипы Smart #2 проходят серию предсерийных испытаний и валидаций в реальных городских условиях.
Инженеры Smart уделяют особое внимание настройке подвески, акустическому комфорту и безопасности. Отдельный акцент сделан на подборе шин: специалисты тестируют различные резиновые смеси на шероховатом асфальте, бетоне и скоростных магистралях, чтобы найти баланс между низким сопротивлением качению для сохранения запаса хода и эффективным шумопоглощением.
Технические характеристики, аккумулятор и габариты
- В основу новинки положена новая специализированная платформа Electric Compact Architecture, разработанная компанией специально для компактных электромобилей. Smart #2 оснащается аккумуляторной батареей емкостью 35,7 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода около 300 км. Благодаря поддержке быстрой зарядки постоянным током пополнить запас энергии с 10 до 80% можно менее чем за 20 минут.
- Длина модели составит 2792 мм, что делает ее на 97 мм длиннее, чем ForTwo второго поколения. Несмотря на увеличенные размеры, электрический хэтчбек сохранит выдающуюся городскую маневренность с радиусом поворота всего 6,95 метра, обещают в Smart.