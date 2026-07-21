Smart намекает на вторую серийную модель: новое поколение культового ForTwo готовят к премьере

Автопроизводитель обнародовал первые подробности и фотографии предсерийных прототипов, которые демонстрируют, что серийный автомобиль сохранит общие пропорции и силуэт концепта, представленного ранее в этом году, но получит несколько более сдержанный дизайн.

Дизайнерские изменения и подготовка к серийному производству

По сравнению с концептуальной версией серийный Smart #2 получил обновленную переднюю решетку радиатора и вертикальные воздушные завесы. На боковых панелях появились традиционные зеркала заднего вида, обычные дверные ручки, обновленные боковые пороги и увеличенная крышка зарядного порта.

Задняя часть кузова также претерпела некоторые упрощения для удобства повседневной эксплуатации: инженеры установили новые двери багажного отсека с нишей под номерной знак, аккуратный спойлер и лаконичный задний бампер. В настоящее время прототипы Smart #2 проходят серию предсерийных испытаний и валидаций в реальных городских условиях.

Инженеры Smart уделяют особое внимание настройке подвески, акустическому комфорту и безопасности. Отдельный акцент сделан на подборе шин: специалисты тестируют различные резиновые смеси на шероховатом асфальте, бетоне и скоростных магистралях, чтобы найти баланс между низким сопротивлением качению для сохранения запаса хода и эффективным шумопоглощением.

Технические характеристики, аккумулятор и габариты