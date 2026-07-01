Смарт-тахографы стали обязательными: вступили в силу новые правила для международных грузовиков

Таким образом выполнено одно из условий гармонизации украинского транспортного законодательства с нормами Европейского Союза и продления действия "транспортного безвиза".

Об этом на своей странице в Facebook напомнил заместитель главы Министерства развития громад и территорий Украины Сергей Деркач.

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Кого касаются новые требования

Обязательная установка смарт-тахографов распространяется только на грузовые автомобили, которые с 1 июля впервые ввозятся и регистрируются в Украине для международных перевозок.

В то же время перевозчикам, которые уже эксплуатируют автомобили с цифровыми тахографами, немедленно заменять оборудование не нужно. Переход будет происходить постепенно в соответствии с требованиями европейского законодательства.

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Чем смарт-тахограф отличается от обычного

В отличие от цифрового тахографа, смарт-тахограф второго поколения не только регистрирует режимы работы и отдыха водителя, скорость и пройденный путь, но и автоматически определяет местонахождение транспортного средства с помощью спутниковой навигации.

Кроме того, новые устройства обладают значительно более высоким уровнем защиты от несанкционированного вмешательства и попыток фальсификации данных. Преимущества здесь очевидны как для компаний, так и для водителей.

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Для автопарков это, прежде всего, сокращение количества штрафов, ведь система автоматически контролирует соблюдение режима труда и отдыха. Данные с тахографа легко интегрируются в программное обеспечение для управления автопарком, что позволяет отслеживать маршруты, эффективность рейсов и расход топлива. Повышается прозрачность отчетности, упрощается взаимодействие с контролирующими органами.

Для водителей новый тахограф означает меньше рутинных действий. Большинство данных фиксируется автоматически, что снижает вероятность ошибок. Интерфейс прибора стал более понятным, с подсказками и индикаторами, которые помогают избежать неправильных действий.

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В Министерстве развития общин и территорий подчеркивают, что нововведение необходимо прежде всего самим украинским компаниям. Единые правила работы с перевозчиками ЕС обеспечивают честную конкуренцию, повышают безопасность на дорогах и упрощают интеграцию украинского бизнеса в европейский рынок транспортных услуг.