Смертельная остановка на красный: почему в прифронтовых городах массово выключают светофоры

Такое решение позволит водителям не останавливаться на перекрестках, ведь движущуюся цель поразить гораздо сложнее, чем статическую мишень.

Пока системы регулирования дорожного движения деактивировали в Дергачах и Малоданиловской громаде, а также в городе Краматорск.

Идет охота на гражданский транспорт

Как отмечают в Дергачевском городском совете, ныне фиксируется интенсивная охота вражеских беспилотников на гражданский транспорт.

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Главная проблема состоит в том, что красный сигнал светофора заставляет автомобили скапливаться и стоять на перекрестках. И это уже перерастает в проблему, поскольку неподвижный или припаркованный транспорт мгновенно становится самой легкой целью для российских операторов БПЛА.

" Отсутствие светофорной регулировки позволяет водителям проезжать опасные участки значительно быстрее. В движении машину поразить гораздо труднее, поэтому возможность маневрировать и не задерживаться на открытом пространстве буквально спасает жизнь, – отмечают в органах власти прифронтовых городов

С 30 сентября в Краматорске приостановлена работа светофоров. Причиной стала высокая активность российских FPV-дронов, охотящихся на автомобили на дорогах города и ухудшение ситуации в сфере безопасности.

Вчера мэрия сообщила, что из-за целенаправленных российских атак там приостановили работу общественного транспорта.

Как теперь проезжать перекресток

При выключении светофорных объектов призывают быть максимально внимательными и строго соблюдать знаки приоритета.

Если же знаков нет, водители должны упомянуть базовые ПДД и руководствоваться правилом правой руки для нерегулируемых перекрестков.

Начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко подчеркнул, что это временный, но жизненно необходимый шаг.

" О восстановлении штатного режима работы светофоров проинформируем дополнительно после стабилизации ситуации безопасности, – отметил должностное лицо.

Правда, в редакции Авто24 прогнозируют, что упомянутая выше временность будет продолжаться в этих и других громадах до окончания войны. И с этим следует смириться, поскольку решение оправдано и актуально на весь период продолжительности военных действий в регионе.