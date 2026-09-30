Смертельный "автопилот из коробки": почему популярный гаджет для авто привел к трем трагедиям

О начале официального расследования сообщает Carscoops. Управление по расследованию дефектов (ODI) при NHTSA получило отчеты о пяти авариях, в которых автомобили с включенной системой Comma врезались в медленно двигавшиеся машины.

Эта история– яркий пример того, почему не стоит слепо доверять посторонней электронике, вмешивающейся в управление машиной. Comma Four подключается к стандартному порту OBD-II и фактически перехватывает контроль над рулем и педалями. Однако система, похоже, испытывает серьезные проблемы с распознаванием препятствий на дороге.

Хакерский стартап с трагическими последствиями

Компанию Comma основал еще в 2015 году Джордж Хоц – известный хакер, первым сломавший iPhone и PlayStation 3. Его идея заключалась в создании доступного "автопилота из коробки", который можно установить почти на любое современное авто. Сейчас система поддерживает более 325 моделей от 27 брендов, а только в США ею пользуется более 30 тысяч водителей.

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Теперь следователи NHTSA будут детально изучать телеметрию по каждому автомобилю с Comma. Главная задача – понять, имеет ли система Comma Four адекватные предохранители, обеспечивающие безопасность водителя и других участников движения. Пока идет проверка, владельцам таких гаджетов советуют держать руки на руле и не отвлекаться от дороги.