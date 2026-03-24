Смешанную с газовым конденсатом солярку волынские "предприниматели" продавали на АЗС в нескольких областях

Собственный автопарк танкеров развозил суррогат горючего по межобластной сети АЗС
Под прикрытием легального бизнеса фигуранты наладили в арендованных цехах промышленной зоны изготовление топлива, что затем развозилось по АЗС нескольких областей Украины.
О гигантской сети реализации "бодяги" из кустарного производства рассказали на своих официальных страницах областная прокуратура и теруправление БЭБ Волынской области.
По собственной "технологии" производства
В ходе расследования выяснилось, что топливо брендовых марок здесь варили по собственным рецептам. Скажем, дизельное топливо смешивали с газовым конденсатом, о чем водители на заправках даже не догадывались, но потом им последствия такой заправки покажут мотористы в автосервисе.
Эксперты Авто 24 отмечают, что изготовленное топливо в любых пропорциях смеси дизеля с газовым конденсатом очень далеко до стандартов качества. Такое топливо не соответствует стандартам ДСТУ и ни одной государственной марке топлива.
Суррогат смесей продавался как брендовые марки топлива, но водители об этом не догадывались.
Какая "бомба" заложена в такую смесь:
- Критические последствия для топливной аппаратуры наступают от изменения характеристик, поскольку снижается цетановое число, плохой становится на вязкость смеси. Следовательно, смазывающие свойства теряются, что для двигателя считается агрессией.
- Взрывоопасной смесь становится после смешивания солярки и газового конденсата. Такой "коктейль" имеет низкую температуру вспышки, может при классических методах хранения или перевозки взорваться.
- Преждевременный выход из строя топливной помпы (ТНВД) и форсунок. Поршневая группа из-за детонационного сгорания также долго не удержится.
Учет велся профессионально
Систему сбыта топлива здесь настроили по последнему зову IT-технологий. Фигуранты использовали специальный программный комплекс, с помощью которого учитывали заказ и координировали отпуск горючего на АЗС.
Расчеты за поставленную "бодягу" между АЗС и производителем осуществлялись наличными, а также через счета подконтрольных предприятий, что позволяло избегать уплаты налогов и формировать искусственный налоговый кредит по НДС.
Дельцы пытались брать расчет наличными, выручка за день-два здесь шла на миллионы гривен в пятизначных суммах.
О наличной кассе свидетельствуют результаты санкционированных обысков. У фигурантов дела изъяты денежные средства в сумме 2,7 млн грн, почти 230 тыс. долларов США и более 7 тыс. евро. Всего 13 млн грн наличных в эквиваленте.
Что изъято из имущества и вещественных доказательств
Была проведена серия санкционированных обысков, в ходе которых изъято:
- более 80 тыс. литров горюче-смазочных материалов сомнительного качества;
- газовый конденсат (объем не указан);
- оборудование для перекачки горючего;
- топливораздаточные колонки;
- компьютерную технику;
- мобильные телефоны;
- журналы и тетради черновых записей.
Точку в следствии еще не поставили
Досудебное расследование детективами БЭБ продолжается под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры. Уголовное внедрение открыто по ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209 УК Украины.
В этих частях речь идет о незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров и легализации средств, полученных преступным путем.