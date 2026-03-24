Смешанную с газовым конденсатом солярку волынские "предприниматели" продавали на АЗС в нескольких областях

Едва ли не самую большую с начала года аферу на рынке топлива разоблачили детективы Волыни: группа дельцов организовала изготовление в масштабных объемах фальсификата и его продажу через сеть автозаправочных станций.
Суррогат из смеси дизеля и газового конденсата подпольный НПЗ отпускал АЗС по льготным ценам

ФОТО: БЭБ Волыні

Собственный автопарк танкеров развозил суррогат горючего по межобластной сети АЗС

Валентин Ожго
24 марта, 06:20
Под прикрытием легального бизнеса фигуранты наладили в арендованных цехах промышленной зоны изготовление топлива, что затем развозилось по АЗС нескольких областей Украины.

О гигантской сети реализации "бодяги" из кустарного производства рассказали на своих официальных страницах областная прокуратура и теруправление БЭБ Волынской области.

По собственной "технологии" производства

В ходе расследования выяснилось, что топливо брендовых марок здесь варили по собственным рецептам. Скажем, дизельное топливо смешивали с газовым конденсатом, о чем водители на заправках даже не догадывались, но потом им последствия такой заправки покажут мотористы в автосервисе.

Эксперты Авто 24 отмечают, что изготовленное топливо в любых пропорциях смеси дизеля с газовым конденсатом очень далеко до стандартов качества. Такое топливо не соответствует стандартам ДСТУ и ни одной государственной марке топлива.

Суррогат смесей продавался как брендовые марки топлива, но водители об этом не догадывались. Фото: БЭБ Волыни

Какая "бомба" заложена в такую смесь:

  • Критические последствия для топливной аппаратуры наступают от изменения характеристик, поскольку снижается цетановое число, плохой становится на вязкость смеси. Следовательно, смазывающие свойства теряются, что для двигателя считается агрессией.
  • Взрывоопасной смесь становится после смешивания солярки и газового конденсата. Такой "коктейль" имеет низкую температуру вспышки, может при классических методах хранения или перевозки взорваться.
  • Преждевременный выход из строя топливной помпы (ТНВД) и форсунок. Поршневая группа из-за детонационного сгорания также долго не удержится.

Учет велся профессионально

Систему сбыта топлива здесь настроили по последнему зову IT-технологий. Фигуранты использовали специальный программный комплекс, с помощью которого учитывали заказ и координировали отпуск горючего на АЗС.

Расчеты за поставленную "бодягу" между АЗС и производителем осуществлялись наличными, а также через счета подконтрольных предприятий, что позволяло избегать уплаты налогов и формировать искусственный налоговый кредит по НДС.

Дельцы пытались брать расчет наличными, выручка за день-два здесь шла на миллионы гривен в пятизначных суммах. Фото: БЭБ Волыни

О наличной кассе свидетельствуют результаты санкционированных обысков. У фигурантов дела изъяты денежные средства в сумме 2,7 млн грн, почти 230 тыс. долларов США и более 7 тыс. евро. Всего 13 млн грн наличных в эквиваленте.

Что изъято из имущества и вещественных доказательств

Была проведена серия санкционированных обысков, в ходе которых изъято:

  • более 80 тыс. литров горюче-смазочных материалов сомнительного качества;
  • газовый конденсат (объем не указан);
  • оборудование для перекачки горючего;
  • топливораздаточные колонки;
  • компьютерную технику;
  • мобильные телефоны;
  • журналы и тетради черновых записей.

Точку в следствии еще не поставили

Досудебное расследование детективами БЭБ продолжается под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры. Уголовное внедрение открыто по ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209 УК Украины.

В этих частях речь идет о незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров и легализации средств, полученных преступным путем.

