Смешанную с газовым конденсатом солярку волынские "предприниматели" продавали на АЗС в нескольких областях

Под прикрытием легального бизнеса фигуранты наладили в арендованных цехах промышленной зоны изготовление топлива, что затем развозилось по АЗС нескольких областей Украины.

О гигантской сети реализации "бодяги" из кустарного производства рассказали на своих официальных страницах областная прокуратура и теруправление БЭБ Волынской области.

По собственной "технологии" производства

В ходе расследования выяснилось, что топливо брендовых марок здесь варили по собственным рецептам. Скажем, дизельное топливо смешивали с газовым конденсатом, о чем водители на заправках даже не догадывались, но потом им последствия такой заправки покажут мотористы в автосервисе.

Эксперты Авто 24 отмечают, что изготовленное топливо в любых пропорциях смеси дизеля с газовым конденсатом очень далеко до стандартов качества. Такое топливо не соответствует стандартам ДСТУ и ни одной государственной марке топлива.

Суррогат смесей продавался как брендовые марки топлива, но водители об этом не догадывались. Фото: БЭБ Волыни

Какая "бомба" заложена в такую смесь:

Критические последствия для топливной аппаратуры наступают от изменения характеристик, поскольку снижается цетановое число, плохой становится на вязкость смеси. Следовательно, смазывающие свойства теряются, что для двигателя считается агрессией.

Взрывоопасной смесь становится после смешивания солярки и газового конденсата. Такой "коктейль" имеет низкую температуру вспышки, может при классических методах хранения или перевозки взорваться.

Преждевременный выход из строя топливной помпы (ТНВД) и форсунок. Поршневая группа из-за детонационного сгорания также долго не удержится.

Учет велся профессионально

Систему сбыта топлива здесь настроили по последнему зову IT-технологий. Фигуранты использовали специальный программный комплекс, с помощью которого учитывали заказ и координировали отпуск горючего на АЗС.

Расчеты за поставленную "бодягу" между АЗС и производителем осуществлялись наличными, а также через счета подконтрольных предприятий, что позволяло избегать уплаты налогов и формировать искусственный налоговый кредит по НДС.

Дельцы пытались брать расчет наличными, выручка за день-два здесь шла на миллионы гривен в пятизначных суммах. Фото: БЭБ Волыни

О наличной кассе свидетельствуют результаты санкционированных обысков. У фигурантов дела изъяты денежные средства в сумме 2,7 млн грн, почти 230 тыс. долларов США и более 7 тыс. евро. Всего 13 млн грн наличных в эквиваленте.

Что изъято из имущества и вещественных доказательств

Была проведена серия санкционированных обысков, в ходе которых изъято:

более 80 тыс. литров горюче-смазочных материалов сомнительного качества;

газовый конденсат (объем не указан);

оборудование для перекачки горючего;

топливораздаточные колонки;

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

журналы и тетради черновых записей.

Точку в следствии еще не поставили

Досудебное расследование детективами БЭБ продолжается под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры. Уголовное внедрение открыто по ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209 УК Украины.

В этих частях речь идет о незаконном изготовлении и сбыте подакцизных товаров и легализации средств, полученных преступным путем.