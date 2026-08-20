Сначала автобусом, потом попуткой и наконец мотоциклом: как работает интермодальная схема переправки

Как установили следователи, в начале августа житель высокогорного села Грамотное подыскал 24-летнего жителя Черновцов, который хотел выехать из Украины без законных оснований. За вознаграждение он пообещал провести мужчину в Румынию в обход официальных пунктов пропуска.

В сообщении прокуратуры и полиции Ивано-Франковской области говорится, что житель высокогорья хорошо знал окружающую местность и на этом он решил немного заработать.

Интермодальная логистика подвела

12 августа "клиент" сначала ехал в Верховинщину рейсовым автобусом, а потом попутным транспортом. В селе Гринява его уже ждал устроитель тура.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Дальше маршрут изменился на двухколесный транспорт: мужчины отправились мотоциклом за Грамотное.

Именно местность должна стать главным преимуществом схемы. Организатор хорошо знал горные дороги и тропы, которыми можно было обойти пограничные наряды и пересечь границу.

Мотоцикл Geon должен был довезти в тайник

По плану мужчины хотели заночевать в доме организатора. На следующее утро черновчанин должен был передать оговоренные $3000, после чего его планировали пешком провести в направлении государственной границы.

Однако в родную деревню 35-летний мужчина не доехал. Его задержали полицейские вместе с пограничниками.

Легкий заработок теперь испортит нервы знатоку троп по высокогорью и его клиенту, которого на мотоцикле так и не довезли до обещанного зарубежья. Фото: с уголовного дела

В ходе следственных действий правоохранители изъяли $3000, два мобильных телефона с перепиской по организации переправки, а также мотоцикл Geon X-Road 250, фигурировавший в маршруте.

Сколько "дадут" за 30 стодолларовых купюр

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу по корыстным мотивам.

Санкция статьи предусматривает до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому содержание под стражей с возможностью внесения залога почти 150 тыс. грн.

Следователи также проверяют его возможную причастность к другим фактам незаконной переправки военнообязанных через границу.