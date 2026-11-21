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К "белым мухам" службы компании "Автострада" уже готовы даже при условии, что зима придет неожиданно
Компания Autostrada масштабно обновила парк спецтехники. Отечественный гигант дорожного строительства приобрел специализированные машины МДКЗ (машина дорожная комбинированная зимняя).
Это – хорошо знакомая дорожникам "кэдээмка" (КДМ), но осовремененная под сезонный формат работ. Поставщиком техники для зимнего содержания дорог выступила группа компаний "Будщляхмаш", о чем этот производитель сообщил в своем релизе.
Для работы в мороз и вьюгу
В коротком сообщении говорится, что спецтранспорт оборудован всем необходимым для оперативной расчистки трасс как в строжайших погодных условиях, так и днем, так и ночью.
Базой для этих зимних работяг стало проверенное временем шасси JAC N350 с колесной формулой 6х4. В мотоной нише здесь работает тяговитый дизельный двигатель стандарта Евро-5 объемом почти 10 литров, который выдает солидные 342 лошадиные силы.
Кабина с рабочим местом водителя отвечает самым современным стандартам комфорта и безопасности. Эргономика подстроена под основное правило – человек за рулем не должен уставать.
После августовского масштабного приобретения 100 современных самосвалов Mercedes-Benz Arocs 5 4142 K Autostrada снова обновилась, приобретя рекордную партию машин для зимнего содержания дорог на шасси JAC N350. Фото: Будшляхмаш
Что с навеской и надстройкой
Впереди грузовика смонтирован массивный фронтальный снегоочистительный отвал шириной до трех метров. Благодаря углу поворота в 30 градусов, этот снежный плуг способен эффективно отбрасывать снег на обочину, расчищая широкую полосу проезжей части за один проход.
Вместо обычного кузова установлен огромный 12-кубовый бункер с навесным пескоразбрасывателем на кормовом свесе.
Умная электроника позволяет водителю регулировать ширину посыпки противогололедной смесью от 3 до 12 метров. Плотность реагентов можно благодаря дозатору выдавать с ювелирной точностью от 0,01 до 0,4 кг на квадратный метр дороги.
Системное расширение автопарка
Стоит отметить, что Autostrada регулярно инвестирует значительные средства в обновление своего спецавтопарка. Поскольку компания строит и восстанавливает мосты и дороги по всей Украине, наличие современной техники является критическим требованием для качественного содержания этих объектов в зимний период.
Точное количество переданных машин в этой партии не разглашается, однако статус рекордной намекает на серьезные масштабы закупки. Поставщики техники не скрывают гордости от работы с таким сильным заказчиком.
" Для нас особенно ценно, что партнер такого масштаба снова выбирает нашу технику, – отмечают в пресс-службе компании "Будшляхмаш".
JAC окончательно вытеснил МАЗ и КАМАЗ
Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, спецтехника на базе JAC становится все более популярной в Украине не только среди крупных подрядчиков, но и в коммунальной сфере. Недавно при поддержке европейских партнеров николаевские коммунальщики получили партию грузовиков JAC N56 с двойной кабиной для ежедневного содержания городской инфраструктуры.