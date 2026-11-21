Компания Autostrada масштабно обновила парк спецтехники. Отечественный гигант дорожного строительства приобрел специализированные машины МДКЗ (машина дорожная комбинированная зимняя).

Это – хорошо знакомая дорожникам "кэдээмка" (КДМ), но осовремененная под сезонный формат работ. Поставщиком техники для зимнего содержания дорог выступила группа компаний "Будщляхмаш", о чем этот производитель сообщил в своем релизе.

Для работы в мороз и вьюгу

В коротком сообщении говорится, что спецтранспорт оборудован всем необходимым для оперативной расчистки трасс как в строжайших погодных условиях, так и днем, так и ночью.

Базой для этих зимних работяг стало проверенное временем шасси JAC N350 с колесной формулой 6х4. В мотоной нише здесь работает тяговитый дизельный двигатель стандарта Евро-5 объемом почти 10 литров, который выдает солидные 342 лошадиные силы.

Кабина с рабочим местом водителя отвечает самым современным стандартам комфорта и безопасности. Эргономика подстроена под основное правило – человек за рулем не должен уставать.

После августовского масштабного приобретения 100 современных самосвалов Mercedes-Benz Arocs 5 4142 K Autostrada снова обновилась, приобретя рекордную партию машин для зимнего содержания дорог на шасси JAC N350. Фото: Будшляхмаш

Что с навеской и надстройкой

Впереди грузовика смонтирован массивный фронтальный снегоочистительный отвал шириной до трех метров. Благодаря углу поворота в 30 градусов, этот снежный плуг способен эффективно отбрасывать снег на обочину, расчищая широкую полосу проезжей части за один проход.

Вместо обычного кузова установлен огромный 12-кубовый бункер с навесным пескоразбрасывателем на кормовом свесе.

Умная электроника позволяет водителю регулировать ширину посыпки противогололедной смесью от 3 до 12 метров. Плотность реагентов можно благодаря дозатору выдавать с ювелирной точностью от 0,01 до 0,4 кг на квадратный метр дороги.

Системное расширение автопарка

Стоит отметить, что Autostrada регулярно инвестирует значительные средства в обновление своего спецавтопарка. Поскольку компания строит и восстанавливает мосты и дороги по всей Украине, наличие современной техники является критическим требованием для качественного содержания этих объектов в зимний период.

Точное количество переданных машин в этой партии не разглашается, однако статус рекордной намекает на серьезные масштабы закупки. Поставщики техники не скрывают гордости от работы с таким сильным заказчиком.

" Для нас особенно ценно, что партнер такого масштаба снова выбирает нашу технику, – отмечают в пресс-службе компании "Будшляхмаш".

JAC окончательно вытеснил МАЗ и КАМАЗ

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, спецтехника на базе JAC становится все более популярной в Украине не только среди крупных подрядчиков, но и в коммунальной сфере. Недавно при поддержке европейских партнеров николаевские коммунальщики получили партию грузовиков JAC N56 с двойной кабиной для ежедневного содержания городской инфраструктуры.