Укр
Ру

Снег и лед с крыш домов: как обезопасить автомобиль во время оттепели

Оттепель зимой - это не только лужи и слякоть. Для автомобилистов она несет значительно более серьезную угрозу: снег и лед, сходящие с крыш зданий.
Где не стоит оставлять авто зимой - Auto24

ФОТО: Фрипик|

Что делать, если авто повредило льдом или снегом

Сергей Матусяк
logo28 января, 21:17
logo0
logo0 мин

Падение снежных глыб или сосулек с крыш домов может закончиться не только поцарапанной крышей, но и разбитым лобовым стеклом, смятыми стойками или дорогим кузовным ремонтом. В Авто24 разбираются, как минимизировать риски и что делать, если беды избежать не удалось.

Кстати как выбрать щетку для снега

Почему оттепель особенно опасна

Во время морозов снег и лед на крышах "держатся" благодаря минусовой температуре. Когда же температура поднимается выше нуля, масса становится тяжелой, мокрой и начинает сдвигаться целыми пластами. Самые опасные зоны - карнизы, водостоки и металлические крыши, где лед отрывается внезапно и без предупреждения.

Где не стоит оставлять авто

  • Непосредственно под фасадами зданий. Даже если это удобно, риск здесь максимальный.
  • Под балконами и эркерами. Снег может накапливаться локально и падать "точечно".
  • Рядом со зданиями без ограждений и предупредительных лент. Если коммунальные службы ничего не обозначили - это не значит, что угрозы нет.

Совет: если нет альтернативы, паркуйтесь не ближе чем за 1,5–2 метра от стены, а лучше - со стороны проезжей части.

Кстати как открыть машину, покрытую льдом


Как уменьшить риск повреждений

  • Выбирайте открытые площадки. Паркинги без навесов и зданий рядом часто безопаснее "уютных" карманов возле дома.
  • Следите за температурой. Резкий переход от мороза до +2...+5 °C - сигнал сменить место стоянки.
  • Оценивайте крышу визуально. Если видите нависающие "козырьки" из снега или сосульки - ищите другое место.
  • Используйте чехол для авто. Он не спасет от большого льда, но может уменьшить повреждения от мелких обломков и льда.

Поможет ли КАСКО

Полноценное КАСКО обычно покрывает повреждения от падения посторонних предметов, включая снег и лед. Но важно:

  • проверить формулировку договора (иногда требуется фиксация события полицией);
  • обратить внимание на франшизу;
  • соблюсти сроки уведомления страховой.

Без КАСКО ремонт придется оплачивать самостоятельно или искать виновных.

Если снег или лед все же повредили авто

  • Зафиксируйте происшествие. Фото, видео, общий план здания и места падения.
  • Вызовите полицию или представителей муниципальной службы. Это важно для официального акта.
  • Выясните балансодержателя здания. Именно он отвечает за уборку крыши.
  • Сохраняйте все документы. Смета ремонта, акты осмотра, заключения СТО.

В случае отказа возмещать убытки вопрос часто решается через суд - и практика показывает, что владельцы авто имеют шансы на компенсацию, если есть доказательства ненадлежащего содержания здания.

Кстати как выбрать щетку для снега

Несколько простых правил, которые действительно работают

  • Не игнорируйте оградительные ленты и предупредительные таблички.
  • В период оттепели меняйте привычные парковочные места.
  • Лучше пройтись 2–3 минуты пешком, чем потратить недели и десятки тысяч гривен на ремонт.

Выводснег и лед с крыш - это сезонный, но вполне прогнозируемый риск. Немного внимательности, правильное место парковки и понимание своих прав помогут сохранить автомобиль и нервы во время зимних оттепелей.

#Советы #Главные новости #Автомобилисту #Фото #Зима