Снег и лед с крыш домов: как обезопасить автомобиль во время оттепели

Падение снежных глыб или сосулек с крыш домов может закончиться не только поцарапанной крышей, но и разбитым лобовым стеклом, смятыми стойками или дорогим кузовным ремонтом. В Авто24 разбираются, как минимизировать риски и что делать, если беды избежать не удалось.

Почему оттепель особенно опасна

Во время морозов снег и лед на крышах "держатся" благодаря минусовой температуре. Когда же температура поднимается выше нуля, масса становится тяжелой, мокрой и начинает сдвигаться целыми пластами. Самые опасные зоны - карнизы, водостоки и металлические крыши, где лед отрывается внезапно и без предупреждения.

Где не стоит оставлять авто

Непосредственно под фасадами зданий . Даже если это удобно, риск здесь максимальный.

. Даже если это удобно, риск здесь максимальный. Под балконами и эркерами. Снег может накапливаться локально и падать "точечно".

Снег может накапливаться локально и падать "точечно". Рядом со зданиями без ограждений и предупредительных лент. Если коммунальные службы ничего не обозначили - это не значит, что угрозы нет.

Совет: если нет альтернативы, паркуйтесь не ближе чем за 1,5–2 метра от стены, а лучше - со стороны проезжей части.

Как уменьшить риск повреждений

Выбирайте открытые площадки. Паркинги без навесов и зданий рядом часто безопаснее "уютных" карманов возле дома.

Паркинги без навесов и зданий рядом часто безопаснее "уютных" карманов возле дома. Следите за температурой. Резкий переход от мороза до +2...+5 °C - сигнал сменить место стоянки.

Резкий переход от мороза до +2...+5 °C - сигнал сменить место стоянки. Оценивайте крышу визуально. Если видите нависающие "козырьки" из снега или сосульки - ищите другое место.

Если видите нависающие "козырьки" из снега или сосульки - ищите другое место. Используйте чехол для авто. Он не спасет от большого льда, но может уменьшить повреждения от мелких обломков и льда.

Поможет ли КАСКО

Полноценное КАСКО обычно покрывает повреждения от падения посторонних предметов, включая снег и лед. Но важно:

проверить формулировку договора (иногда требуется фиксация события полицией);

обратить внимание на франшизу;

соблюсти сроки уведомления страховой.

Без КАСКО ремонт придется оплачивать самостоятельно или искать виновных.

Если снег или лед все же повредили авто

Зафиксируйте происшествие. Фото, видео, общий план здания и места падения.

Фото, видео, общий план здания и места падения. Вызовите полицию или представителей муниципальной службы. Это важно для официального акта.

или представителей муниципальной службы. Это важно для официального акта. Выясните балансодержателя здания. Именно он отвечает за уборку крыши.

Именно он отвечает за уборку крыши. Сохраняйте все документы. Смета ремонта, акты осмотра, заключения СТО.

В случае отказа возмещать убытки вопрос часто решается через суд - и практика показывает, что владельцы авто имеют шансы на компенсацию, если есть доказательства ненадлежащего содержания здания.

Несколько простых правил, которые действительно работают

Не игнорируйте оградительные ленты и предупредительные таблички.

В период оттепели меняйте привычные парковочные места.

Лучше пройтись 2–3 минуты пешком, чем потратить недели и десятки тысяч гривен на ремонт.

Выводснег и лед с крыш - это сезонный, но вполне прогнозируемый риск. Немного внимательности, правильное место парковки и понимание своих прав помогут сохранить автомобиль и нервы во время зимних оттепелей.