Снятый с пьедестала 52-тонный танк Chieftain пошел пахать поле: мир все-таки стремится перековать мечи

Как сообщает издание Tractor and Machinery, главной звездой 75-го Британского национального чемпионата по вспашке стал Джо Хьюз и его команда механиков.

Они привезли в графство Ворикшир восстановленную военную технику 1968 года выпуска, работавшую в паре с массивным реверсивным плугом Dowdeswell DP7E.

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Фанаты доказали, что боевая техника даже после 30 лет простоя на пьедестале у ворот части работоспособна. Фото: Tractor and Machinery

История этой машины поражает, ведь последние 30 лет танк простоял как неподвижный памятник у ворот одной из армейских баз. Только в декабре 2024 года ребята выкупили бронированную машину, перебрали родной двигатель Leyland L60 мощностью 650 лошадиных сил и вернули гиганта к жизни.

Сам фестиваль собрал лучших пахарей со всей страны, от Шотландии до Корнуолла. Кроме чисто спортивного интереса и борьбы за путевку на чемпионат мира 2027 года, мероприятие превратилось в масштабную выставку техники

Эволюция танковой вспашки

Стоит отметить, что Джо Хьюз уже не в первый раз удивляет публику подобными экспериментами. В прошлом году он также вышел на пашню и приятно удивлял людей танковой вспашкой. (см. видео внизу).

Правда, и тогда, и сейчас проблема была велика только в одном. В случае тракторной версии, когда механизатору достаточно повернуть голову и увидеть, как точно приподнять машину задним ходом к плугу, на танке это сделать сложнее.

В нынешнем году конвертационная машина получила ряд технических изменений. Они позволили плагу углубляться более эффективно. От таких усовершенствований 52 тонны металла легко справлялись с аграрной задачей.

Не только бронетехника

Организаторы отмечают безумный интерес к нынешнему празднику. Кроме традиционных дизельных и даже паровых тракторов и редких конных упряжек организаторы решили сделать ставку на брутальную гусеничную технику.

" Мы рады вернуть чемпионат в Уорикшир, ведь это событие объединяет поколения фермеров и является важной частью нашего календаря, – отметила исполнительный директор Общества пахарей Сью Фрит.

Образцы техники и атрибутика вспашки разных времен превратили мероприятие в праздничную феерию, однако усиленное внимание на чемпионате привлекли не тракторы, а лошади с танком. Фото: Tractor and Machinery

Зрители имели возможность оценить работу классических и паровых тракторов и десятков других винтажных сельскохозяйственных машин. Отдельной изюминкой стала секция тяжеловозов, где 16 пар лошадей разных пород, в том числе шайры и клайдсдейлы, демонстрировали традиционные методы обработки земли.

Интересно, что профессия пахаря становится популярной среди молодежи и представительниц слабого пола, ведь в этом году в соревнованиях приняли участие сразу шесть женщин.

Праздник удался. Особенно с эксклюзивом. Конечно, купить списанный танк вместо привычного трактора John Deere или New Holland – идея смелая из-за безумных расходов горючего. Однако фанаты перед этим не останавливаются. Цель здесь другая: демонстрация инженерного потенциала и сохранение исторического наследия вызывают искреннее уважение к мастерам.