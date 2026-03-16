Собирал средства на авто для военных, но ни машин, ни денег армейцы не получили

В Хмельницком руководителю благотворительного фонда сообщили о подозрении в преступных действиях по украденным донатам на нужды ВСУ.

Ему также инкриминируют мошенничество в условиях военного положения. Об этом говорится в сообщении полиции Хмельницкой области.

Донаты легли в карман благотворителя

Киберполицейские совместно со следователями Хмельницкого районного управления полиции разоблачили руководителя одного из благотворительных фондов, который, по данным следствия, присвоил средства, собранные на помощь Вооруженным силам Украины.

Правоохранители установили, что в 2024 году мужчина открыл банковский счет для сбора денег якобы на приобретение автомобилей для военных.

Все деяния подозреваемого задокументированы, факты преступления убедительны, но точку в этом деле должен поставить суд. Фото: Нацполиция

Сколько собрал и кого обманул

Таким образом ему удалось собрать около 700 тысяч гривен. По версии следствия, эти средства фигурант использовал в собственных целях.

Однако на этом дело не завершено, потому что позже мужчина под тем же предлогом убедил двух знакомых военнослужащих передать ему еще 400 тысяч гривен для покупки автомобиля.

Однако транспортное средство, необходимое для выполнения боевых и логистических задач, военные так и не получили.

Сообщено о подозрении

Следователи объявили мужчине подозрение по:

ч. 3 ст. 201-2 УК Украины - использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли;

ч. 4 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное в крупных размерах в условиях военного положения.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.