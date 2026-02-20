Укр
Социальные такси Citroën Jumper будут водить ветераны и возить ветаранов также они

Громады Киевщины получили восемь инклюзивных автомобилей. Пассажирские машины будут обслуживать ветеранское пространство на закрепленных территориях.
Переоборудованные в спецтранспорт фургоны Citroën Jumper

Церемониал передачи автомобилей общинам

Микроавтобусы приобретены за средства областного бюджета. Проект поддержали Бучанская, Богуславская, Кагарлицкая, Васильковская, Таращанская, Яготинская, Коцюбинская и Ташанская громады.

В целом это уже будет 15 микроавтобусов, переданных громадам Киевщины. Недавно инклюзивный транспорт получила Барышевская община – во время открытия их ветеранского пространства.

Это – социальное такси для ветеранов. Это - мобильность, доступ к услугам, возможность добраться на лечение, реабилитацию или в центр поддержки.

Машины в основном перерабатываются из грузовых фургонов и становятся пассажирским спецтранспортом. Фото: Киевская ОВА

И принципиально – работать на этих автомобилях будут сами ветераны. Это и трудоустройство, и достойная интеграция в гражданскую жизнь.

Как видно из фото, поступили микроавтобусы Citroën Jumper. Модель знакома нашим перевозчикам. Читатели Авто24 также не раз видели описание в ленте новостей, повторяться не будем.

Пассажирские машины в статусе социального такси уже стали классикой адаптации под такие нужды практически во всех регионах Украины (см. видео внизу).

