Социальные такси Citroën Jumper будут водить ветераны и возить ветаранов также они

ФОТО: Ситроен Джампер|
Церемониал передачи автомобилей общинам
Микроавтобусы приобретены за средства областного бюджета. Проект поддержали Бучанская, Богуславская, Кагарлицкая, Васильковская, Таращанская, Яготинская, Коцюбинская и Ташанская громады.
В целом это уже будет 15 микроавтобусов, переданных громадам Киевщины. Недавно инклюзивный транспорт получила Барышевская община – во время открытия их ветеранского пространства.
Это – социальное такси для ветеранов. Это - мобильность, доступ к услугам, возможность добраться на лечение, реабилитацию или в центр поддержки.
Машины в основном перерабатываются из грузовых фургонов и становятся пассажирским спецтранспортом. Фото: Киевская ОВА
И принципиально – работать на этих автомобилях будут сами ветераны. Это и трудоустройство, и достойная интеграция в гражданскую жизнь.
Как видно из фото, поступили микроавтобусы Citroën Jumper. Модель знакома нашим перевозчикам. Читатели Авто24 также не раз видели описание в ленте новостей, повторяться не будем.
Пассажирские машины в статусе социального такси уже стали классикой адаптации под такие нужды практически во всех регионах Украины (см. видео внизу).