Солидное пополнение автопарка: какие автобусы ATAMAN закупил Калуш и что у них под капотом

Как сообщает городской голова Андрей Найда, технику приобрели по программе доступных кредитов.

Общая стоимость составила 19 миллионов гривен, из которых 4 миллиона уже уплачены как первый взнос, а остальную сумму оформили в кредит на пять лет.

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Хотя официально марки машин не назывались, на опубликованных фотографиях отчетливо видны автобусы ATAMAN моделей A140 и А092Н6.

Флагманский ATAMAN A140 построен на надежном японском шасси ISUZU FSR 90. Этот 10,5-метровый низкопольный гигант вмещает до 96 пассажиров и имеет 29 посадочных мест.

Новенькие автобусы КП "Экоресурс" выведет на городские и сельские маршруты. Фото: Калуш, мэрия

В моторной нише здесь работает 5,2-литровый турбодизель ISUZU 4HK1 стандарта EURO-6, выдающий 240 лошадиных сил и 765 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 6-ступенчатая роботизированная коробка передач, а для удобства пассажиров предусмотрена система книлинга, наклоняющая кузов на остановках.

Меньшие модели ATAMAN А092Н6 базируются на шасси ISUZU NPR 75 и рассчитаны на 60 человек. Они имеют низкий уровень пола на задней площадке и оборудованы откидной аппаратурой для колесных кресел.

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Двигает эту 8-метровую машину несколько более простая версия того же 5,2-литрового дизеля на 154 силы, что соответствует экономикам EURO-5. Трансмиссия здесь классическая – 6-ступенчатая механика, обеспечивающая расход горючего от 14,5 литров на сотню.

" Новый транспорт оборудован кондиционерами и элементами безбарьерности, что обеспечит более комфортные условия для пассажиров, – отметил Андрей Найда.

Три машины пустят на городские маршруты, а одну отправят обслуживать старинские округа.