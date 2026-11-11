Солидное пополнение автопарка: какие автобусы ATAMAN закупил Калуш и что у них под капотом

ФОТО: Калуш, мэрия|
Автобусы ATAMAN будут "поклоняться" пассажирам на каждой остановке – система kneeling здесь стандартная
Как сообщает городской голова Андрей Найда, технику приобрели по программе доступных кредитов.
Общая стоимость составила 19 миллионов гривен, из которых 4 миллиона уже уплачены как первый взнос, а остальную сумму оформили в кредит на пять лет.
Читайте также На тернопольские маршруты выходят автобусы Ataman
Хотя официально марки машин не назывались, на опубликованных фотографиях отчетливо видны автобусы ATAMAN моделей A140 и А092Н6.
Флагманский ATAMAN A140 построен на надежном японском шасси ISUZU FSR 90. Этот 10,5-метровый низкопольный гигант вмещает до 96 пассажиров и имеет 29 посадочных мест.
Новенькие автобусы КП "Экоресурс" выведет на городские и сельские маршруты. Фото: Калуш, мэрия
В моторной нише здесь работает 5,2-литровый турбодизель ISUZU 4HK1 стандарта EURO-6, выдающий 240 лошадиных сил и 765 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 6-ступенчатая роботизированная коробка передач, а для удобства пассажиров предусмотрена система книлинга, наклоняющая кузов на остановках.
Меньшие модели ATAMAN А092Н6 базируются на шасси ISUZU NPR 75 и рассчитаны на 60 человек. Они имеют низкий уровень пола на задней площадке и оборудованы откидной аппаратурой для колесных кресел.
Читайте также Японцы купили технику для пиротехников ГСЧС у украинского производителя: известная причина
Двигает эту 8-метровую машину несколько более простая версия того же 5,2-литрового дизеля на 154 силы, что соответствует экономикам EURO-5. Трансмиссия здесь классическая – 6-ступенчатая механика, обеспечивающая расход горючего от 14,5 литров на сотню.
" Новый транспорт оборудован кондиционерами и элементами безбарьерности, что обеспечит более комфортные условия для пассажиров, – отметил Андрей Найда.
Три машины пустят на городские маршруты, а одну отправят обслуживать старинские округа.