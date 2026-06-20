Во время Солнечного затмения 2026 года в Испании хотят остановить все грузовики

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Ожидается, что в этот день дороги будут забиты автомобилями желающих со всей Европы, и грузовикам будет сложно передвигаться
Против инициативы уже выступила Национальная федерация транспортных ассоциаций Испании (Fenadismer). О конфликте интересов говорится на сайте этой организации.
В федерации заявили, что баскские власти фактически копируют аналогичное решение Наварры, которое перевозчики ранее назвали необоснованным.
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Это затруднит движение коммерческих рейсов
По оценке Fenadismer, одновременное введение запретов в Наварре и Стране Басков может существенно затруднить движение грузового транспорта между Испанией и остальной Европой. Трафик здесь оживлен.
Перевозчики отмечают, что ограничения приходятся на середину августа – накануне праздничных выходных 15 августа, когда транспортные потоки традиционно растут.
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В федерации также предупреждают о возможных проблемах с безопасностью, поскольку тысячи грузовиков будут вынуждены одновременно искать места для остановки на стоянках и в зонах отдыха.
Фаза затмения продлится несколько минут
Перевозчики указывают на риски для логистики и поставок, учитывая, что фаза полного затмения продлится всего несколько минут.
Fenadismer уже заявила о намерении добиваться отмены ограничений и оспаривать их всеми доступными административными и юридическими способами.