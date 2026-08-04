Солнечную "скорую" с запасом хода 715 км придумали не инженеры известных автобрендов, а студенты

Разработчики называют ее первой в мире солнечной "скорой", хотя автомобиль не предназначен для перевозки пациентов в больницы. Однако к медицине машина имеет прямое отношение.

Основная задача Stella Juva– доставлять медицинских работников в места, где не хватает дорог, электроэнергии и горючего. Об этом пишет на своем сайте Solar Team Eindhoven.

На борту автомобиля можно проводить анализы крови, тестирование туберкулеза и малярии, вакцинацию, а также ультразвуковые обследования беременных. Это позволяет оказывать базовую медицинскую помощь непосредственно в громадах, расположенных вдали от больниц.

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До 715 км на солнечной энергии

Электромобиль оснащен интегрированными в крышу солнечными панелями, питающими как силовую установку, так и медицинское оборудование.

По расчетам разработчиков, в солнечный день Stella Juva способна пройти до 715 км без подзарядки от внешней сети. В то же время, этот показатель пока не подтвержден испытаниями в реальных условиях.

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Для автомобиля использовали солнечные модули AIKO All Back Contact (ABC), где электрические контакты расположены на тыльной стороне элементов. Это повышает эффективность поглощения солнечного света и улучшает производительность при высоких температурах. Аккумулятор защищен специальным эпоксидным покрытием PPG CoraChar SE 4000, замедляющим распространение тепла при термическом разгоне батареи.

" Проектирование машины скорой помощи, полностью работающей на солнечной энергии, а также надежно питающей все медицинское оборудование, является значительным техническим вызовом. Конструкция требует сочетания прочности, эффективности и легкого веса. Кроме того, чтобы оказывать медицинскую помощь по всему миру, транспортное средство должно быть способно выдерживать строгие условия, – говорит Матийс ван Гервен, руководитель команды Solar Team Eindhoven.

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Испытания в Кении идут позитивно

Начались первые полевые тесты Stella Juva запланированы на август в Кении. Там автомобиль проверят в реальных условиях, моделируя работу мобильной клиники в отдаленных районах, в частности, во время диагностики и лечения пациентов с туберкулезом.

У команды Solar Team Eindhoven уже есть опыт создания транспорта на солнечной энергии. Ранее студенты представили кемпер Stella Vita и внедорожник Stella Terra, который в 2023 успешно преодолел более 1000 км во время испытаний в Марокко и пустыне Сахара.

Автокемпер Stella Vita не нуждается в АЗС и зарядных станциях – солнечная энергия питает электродвигатель ходовой и все оборудование машины, плиту, бойлер душевой и другие электробытовые приборы. Фото: Solar Team Eindhoven

Скажем, Stella Vita эксперты признали мобильным домом достаточно самодостаточным с точки зрения энергии. Благодаря солнечным панелям на крыше он не зависит от зарядных станций. Автокемпер генерирует достаточно солнечной энергии, чтобы ездить, принимать душ, смотреть телевизор, заряжать ноутбук и готовить кофе.