Сорвать джекпот на увольнении: BMW выплачивает работникам сотни тысяч евро, внутренняя сеть легла от желающих

Как сообщает немецкое издание Bild, руководство BMW выделило миллиарды евро на программу оптимизации штата. В общей сложности по всему миру планируется убрать около 8000 должностей, большинство из которых в Германии.

Согласно информации из внутренних источников, условия оказались невероятно привлекательными. Сотрудники с большим стажем могут рассчитывать примерно на 50 тысяч евро за каждый год работы в компании.

То есть специалист, отдавший баварскому бренду двенадцать лет своей жизни, имеет шанс получить на руки около 600 тысяч евро. Точные формулы расчета держатся в секрете, но ключевую роль играют возраст, доход и продолжительность работы на заводе.

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Почему легла внутренняя сеть

Пока на других европейских автозаводах люди митингуют, чтобы сохранить свои места, у баварцев возникла проблема с роскошью. Количество желающих забрать деньги и уйти оказалось значительно больше, чем ожидали топ-менеджеры.

Из-за огромного спроса внутренний портал для сотрудников порой был полностью перегружен и в конце концов просто не выдержал. Компании пришлось временно приостановить прием новых заявок, чтобы обработать уже полученные анкеты.

" Мы фиксируем очень высокий уровень заинтересованности среди персонала,– отмечает спикер BMW.

Однако инсайдеры отмечают, что такой ажиотаж вызвал серьезную обеспокоенность у администрации.

Кто попал под удар и зачем это компании

Больше всего сокращение коснется административного аппарата и отдела исследований и разработок Журналисты узнали, что предложение об увольнении принял даже целый отдел группы автономного вождения, занимавшийся готовыми радарами и датчиками.

Автопроизводитель сейчас делает серьезную ставку на искусственный интеллект, пытаясь сделать рабочие процессы более эффективными. К тому же, после успешного запуска нового поколения моделей Neue Klasse потребность в большом количестве разработчиков объективно уменьшилась.

Сначала такие "золотые парашюты" влетят бренду в копеечку. Только на 2026 год под эти выплаты заложен один миллиард евро, а в 2027 году расходы могут еще возрасти. Однако стратегия должна окупиться: начиная с 2028 года компания планирует экономить около миллиарда евро ежегодно.

Общий кризис немецкого автопрома

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, немецкая автомобильная промышленность в целом переживает не лучшие времена. По данным аналитиков консалтинговой компании Roland Berger, В ближайшие годы количество работников в этой сфере может сократиться с 692 тысяч до 490 тысяч человек.

Главная причина кроется в недозагруженности предприятий и жесткой конкуренции с китайскими брендами, которые имеют преимущество в себестоимости машин на уровне 30 процентов. Чтобы выжить европейцам придется закрывать лишние заводы и кардинально ускорять процессы разработки новых авто.