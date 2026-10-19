Сорвать джекпот на увольнении: BMW выплачивает работникам сотни тысяч евро, внутренняя сеть легла от желающих

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"Конечная остановка" конвера на заводе BMW Group в Дингольфинге, с которого сходят уже готовые автомобили
Как сообщает немецкое издание Bild, руководство BMW выделило миллиарды евро на программу оптимизации штата. В общей сложности по всему миру планируется убрать около 8000 должностей, большинство из которых в Германии.
Согласно информации из внутренних источников, условия оказались невероятно привлекательными. Сотрудники с большим стажем могут рассчитывать примерно на 50 тысяч евро за каждый год работы в компании.
То есть специалист, отдавший баварскому бренду двенадцать лет своей жизни, имеет шанс получить на руки около 600 тысяч евро. Точные формулы расчета держатся в секрете, но ключевую роль играют возраст, доход и продолжительность работы на заводе.
Почему легла внутренняя сеть
Пока на других европейских автозаводах люди митингуют, чтобы сохранить свои места, у баварцев возникла проблема с роскошью. Количество желающих забрать деньги и уйти оказалось значительно больше, чем ожидали топ-менеджеры.
Из-за огромного спроса внутренний портал для сотрудников порой был полностью перегружен и в конце концов просто не выдержал. Компании пришлось временно приостановить прием новых заявок, чтобы обработать уже полученные анкеты.
" Мы фиксируем очень высокий уровень заинтересованности среди персонала,– отмечает спикер BMW.
Однако инсайдеры отмечают, что такой ажиотаж вызвал серьезную обеспокоенность у администрации.
Кто попал под удар и зачем это компании
Больше всего сокращение коснется административного аппарата и отдела исследований и разработок Журналисты узнали, что предложение об увольнении принял даже целый отдел группы автономного вождения, занимавшийся готовыми радарами и датчиками.
Автопроизводитель сейчас делает серьезную ставку на искусственный интеллект, пытаясь сделать рабочие процессы более эффективными. К тому же, после успешного запуска нового поколения моделей Neue Klasse потребность в большом количестве разработчиков объективно уменьшилась.
Сначала такие "золотые парашюты" влетят бренду в копеечку. Только на 2026 год под эти выплаты заложен один миллиард евро, а в 2027 году расходы могут еще возрасти. Однако стратегия должна окупиться: начиная с 2028 года компания планирует экономить около миллиарда евро ежегодно.
Общий кризис немецкого автопрома
Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, немецкая автомобильная промышленность в целом переживает не лучшие времена. По данным аналитиков консалтинговой компании Roland Berger, В ближайшие годы количество работников в этой сфере может сократиться с 692 тысяч до 490 тысяч человек.
Главная причина кроется в недозагруженности предприятий и жесткой конкуренции с китайскими брендами, которые имеют преимущество в себестоимости машин на уровне 30 процентов. Чтобы выжить европейцам придется закрывать лишние заводы и кардинально ускорять процессы разработки новых авто.